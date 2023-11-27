Houston verabschiedet sich am Unabhängigkeitstag der USA von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Austragung von sieben Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Houston-Stadion, darunter zwei K.-o.-Partien

Gemeinsam mit Vancouver torreichster Spielort der Gruppenphase

FIFA Fan Festival™ in Houstons Stadtteil East Downtown bis zum 19. Juli geöffnet

Mit Marokkos Viertelfinalqualifikation dank einem 3:0-Erfolg über Co-Gastgeber Kanada endete am Unabhängigkeitstag der USA auch Houstons Zeit als Spielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Das Sprichwort, wonach in Texas alles eine Nummer grösser ist, bestätigte sich im Houston-Stadion eindrucksvoll, das die Bühne für Tore, Rekorde und Meilensteine sowie für viele der grössten Momente des Turniers bildete.

Gemeinsam mit Vancouver (Kanada) war Houston der torreichste Spielort der Gruppenphase. 21 Tore in fünf Spielen – durchschnittlich 4,20 pro Partie – sorgten für beste Unterhaltung bei den durchschnittlich 68 598 Zuschauern.

Houston bot nicht nur reichlich Tore, sondern auch eine grosse Vielfalt an Fussballkulturen: Teams aus 13 Ländern und fünf Konföderationen liefen im Stadion auf und spiegelten die globale Dimension der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wider. Die Stadt begrüsste Fans aus aller Welt, während die farbenfrohen Fanmärsche zum Stadion zu einem festen Bestandteil des Turniererlebnisses wurden.

Für einige dieser Teams wurde Houston zum Schauplatz historischer Erfolge.

So erzielte etwa Curaçao in Houston sein erstes Tor bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, als Livano Comenencia gegen Deutschland den Ausgleich für die Karibikinsel markierte. In derselben Partie stellte zudem Dick Advocaat einen neuen Rekord auf: Mit 78 Jahren und 260 Tagen wurde er zum ältesten Trainer der Turniergeschichte.

In Houston begann zudem die historische Reise der DR Kongo ins Sechzehntelfinale, als Yoane Wissa beim 1:1 gegen Portugal das erste WM-Tor seines Landes erzielte und diesem den ersten Punktgewinn seiner WM-Geschichte bescherte.

Ein historischer Moment gelang auch Kap Verde, das sich bei seiner ersten Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit einem torlosen Unentschieden gegen Saudi-Arabien für das Sechzehntelfinale qualifizierte und damit als kleinste Nation jemals in die K.‍-o.-Phase einzog.

Doch nicht nur die WM-Debütanten schrieben im Houston-Stadion Geschichte. Auch einige der grössten Namen des Weltfussballs stellten in Texas neue Rekorde auf.

Mit seinem Führungstreffer beim 5:0-Sieg gegen Usbekistan erzielte Cristiano Ronaldo als erster Spieler überhaupt bei sechs FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ ein Tor.

Ein weiterer Routinier verewigte sich in Houston in den Geschichtsbüchern: Mit 40 Jahren und 79 Tagen avancierte Manuel Neuer zum ältesten deutschen Spieler, der jemals bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ auf dem Platz stand. Im selben Spiel gelang Deutschland mit dem 7:1 gegen Curaçao der bislang höchste Sieg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Zudem erreichte die Niederlande als erst achte Nation die Marke von 100 Toren bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Den historischen Treffer erzielte Brian Brobbey beim 3:1-Sieg gegen Schweden vor den Augen von Gianni Infantino.

Der FIFA-Präsident wurde zudem Zeuge des Comebacks Brasiliens gegen Japan, als sich der fünfmalige Weltmeister nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit noch mit 2:1 durchsetzte und ins Achtelfinale einzog. Für die Seleção war es der erste Sieg in einem WM-K.-o.-Spiel nach Halbzeitrückstand seit 1978.

Die letzte Partie im Houston-Stadion blieb lange umkämpft, ehe Marokko im Achtelfinale gegen Kanada mit drei Treffern nach der Pause alles klarmachte und sich das Ticket für das Viertelfinale sicherte. Azzedine Ounahi gelang als erstem afrikanischem Spieler seit Senegals Henri Camara im Jahr 2002 ein Doppelpack in einem K.-o.-Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Nach dem Ende der Spiele in Houston können Fans die Atmosphäre der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ weiterhin im FIFA Fan Festival™ in East Downtown erleben. Das Festgelände öffnet an jedem Spieltag des Turniers seine Tore – jeweils 90 Minuten vor dem Anpfiff des ersten Spiels des Tages. Der Eintritt ist frei, und es sind weder Tickets noch eine vorherige Anmeldung erforderlich.