Historische Ausstellung zum 120-Jahr-Jubiläum des internationalen und südamerikanischen Fussballs

Ausstellung in Paraguay, wo erstmals ein FIFA-Kongress stattfindet

Jubiläumsausstellung mit Originaltrophäen und Fussballsouvenirs

Trophäen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zu sehen

Eine Ausstellung in Asunción feiert die lange Tradition und die reiche Kultur des internationalen und südamerikanischen Fussballs, während in der Hauptstadt gleichzeitig der 75. FIFA-Kongress stattfindet. Es ist erste FIFA-Kongress in Paraguay überhaupt.

Die historische Ausstellung zu Ehren sowohl des 120-Jahr-Jubiläums der FIFA als auch des bevorstehenden 110. Geburtstags der CONMEBOL präsentiert Originaltrophäen, Fussballsouvenirs und interaktive Erlebnisse. Sie wurde gemeinsam vom FIFA Museum und dem Museo CONMEBOL konzipiert und ist vom 13. bis zum 15. Mai 2025 in der Sala Aduana im Centro Cultural del Puerto de Asunción zu sehen.

Historische Ausstellung feiert 120 Jahre internationalen und südamerikanischen Fussball 02:23

„Wir haben die Pflicht, den Fussball zu den Menschen rund um die Welt zu bringen. Und heute sind wir hier in Paraguay“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, der zusammen mit Paraguays Staatspräsident Santiago Peña, FIFA-Vizepräsident und CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez sowie dem Präsidenten des paraguayischen Fussballverbands (AFP), Robert Harrison, an einer Führung durch die Ausstellung teilnahm.

„Alle Menschen hier haben einen Lieblingsklub und natürlich auch das Nationalteam“, fügte er hinzu. „Diese Trophäen und diese herrliche Ausstellung hierher zu bringen, gehört zur DNA der FIFA. Wir wollen den Fussball und die legendären Dinge zeigen, die der Fussball und die FIFA geschaffen haben. Leider hat man nicht immer die Möglichkeit, diese Trophäe mit eigenen Augen zu sehen. Es ist deshalb wirklich etwas Besonderes, sie hier zu präsentieren. Darauf sind wir sehr stolz.“

Paraguay veranstaltet am 15. Mai 2025 zu Ehren seiner 100-jährigen FIFA-Mitgliedschaft den 75. FIFA-Kongress. Der APF war beim 14. ordentlichen Kongress am 24. Mai 1925 in Prag (Tschechoslowakei) der FIFA beigetreten.

Die FIFA und die CONMEBOL wurden 1904 bzw. 1916 gegründet und sind damit die beiden ältesten Dachverbände im internationalen Fussball. Die Ausstellung zeigt Meilensteine aus der Geschichte der beiden Organisationen.

Gleichzeitig wirft die Ausstellung einen Blick auf die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA ausgetragen wird. Die Trophäe des neuen Wettbewerbs, der das Gesicht des globalen Klubfussballs verändern wird, ist eine der Hauptattraktionen.

„Präsident Infantino wünscht sich eine FIFA, die näher bei den Menschen ist. Heute erleben wir einen historischen Moment. Denn das FIFA Museum verlässt Zürich, um zu den Fans zu kommen. Nicht alle von uns haben die Chance oder die Mittel, um nach Zürich zu reisen und diese Schätze persönlich zu bewundern“, erklärte CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez.

„Nur einige wenige hier durften die Trophäen gar in den Händen halten. Die meisten von uns kennen sie nur aus dem Fernsehen, wenn überhaupt. Dank der FIFA und dem Beitrag der CONMEBOL bieten uns die nächsten drei Tage ein einmaliges Erlebnis, das zeigt, was zwei Giganten zusammen vollbringen können.“

Eine grosse Publikumsattraktion dürfte auch die Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sein, da das Turnier 2027 mit Brasilien erstmals in Südamerika ausgetragen wird. Die Ausstellung präsentiert auch eine Nachbildung des Jules-Rimet-Pokals mit dem Originalsockel, der die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ und die drei Jubiläumsspiele in Uruguay, Paraguay und Argentinien in den Blickpunkt rückt.