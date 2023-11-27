FIFA-Countdown im Grand Central Terminal exakt abgestimmt auf den Anpfiff des Endspiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Anzeige der Anstosszeiten in Städten aller 48 WM-Teilnehmerländer auf den legendären Abfahrtstafeln

Symbolträchtige Hommage an den weltweit zeitgleichen Moment des Anpfiffs des Endspiels in New York/New Jersey

Am Sonntag, 19. Juli, um Punkt 15 Uhr Lokalzeit (21 Uhr MEZ) pfeift der slowenische Schiedsrichter Slavko Vinčić das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ an – das bedeutendste Spiel der Fussballgeschichte.

Zur Feier dieses besonderen Augenblicks entwickelte die FIFA gemeinsam mit dem berühmten Grand Central Terminal in New York eine spektakuläre visuelle Inszenierung, die den Countdown bis zum Anstoss, die weltumspannende Dimension des Turniers sowie den Finalspielort in den Mittelpunkt stellt.

Seit mehr als einem Jahrhundert gilt die legendäre Uhr mit ihren vier Zifferblättern als Symbol für Zeit, Bewegung und Verbundenheit und heisst Millionen von Menschen aus aller Welt willkommen. Das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ steht ebenfalls für einen einzigartigen Moment, der Milliarden von Menschen auf allen Kontinenten vereint und nachhaltige Erinnerungen schafft.

Grand Central Terminal in New York als Bühne für den globalen Countdown zum Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Previous 01 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 02 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 03 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 04 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 05 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 06 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final Next

Zusätzliche Symbolkraft erhielt die Inszenierung durch die eigens programmierten Anzeigetafeln des Grand Central Terminal, auf denen die Anstosszeiten des Endspiels in Städten aller 48 Nationen angezeigt wurden, die an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ teilgenommen haben. Diese Aktion würdigte nicht nur den wichtigen Beitrag aller teilnehmenden Nationen zu diesem bahnbrechenden Turnier, sondern veranschaulichte auch, dass Milliarden von Menschen rund um den Globus einen ganz besonderen Moment in New York/New Jersey gemeinsam erleben werden.