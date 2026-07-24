Original des FIFA WM-Pokals von der FIFA aufbewahrt und zu besonderen Anlässen präsentiert

FIFA WM-Siegerpokal für den Weltmeister

Pokal den Fans bei der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola hautnah präsentiert

Als der spanische Kapitän Rodri den FIFA WM-Pokal nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien in New York/New Jersey in die Höhe stemmte, ging ein lebenslanger Traum in Erfüllung. Es war ein Moment für die Ewigkeit.

Der 6,1 kg schwere, 36,8 cm grosse und aus 18-karätigem Gold gefertigte FIFA WM-Pokal ist Sinnbild für Ruhm, Unsterblichkeit und Stolz. Er bedeutet den Menschen auf der ganzen Welt enorm viel und hat einige der grössten Erfolge im Fussball geprägt.

Der Pokal steht aber nicht nur für Siege, sondern auch für eine lange Tradition, strenge Regeln und sogar zwei verschiedene Versionen der Trophäe, d. h. für den ursprünglichen FIFA WM-Pokal und den Siegerpokal.

Das Original befindet sich im FIFA Museum in Zürich (Schweiz) und ist prestigeträchtigen Momenten vorbehalten, wie der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola, der Krönung des neuen Weltmeisters nach dem WM-Finale sowie anderen hochkarätigen Veranstaltungen.

FIFA WM-Pokal: ein Symbol für die Freude der Menschen weltweit 04:00

„Dies ist die zweite FIFA-Trophäe, die die Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft repräsentiert. Sie wurde 1974 gegossen und dem damals ersten Weltmeister überreicht. Seitdem ist sie das Symbol für sportliche Erfolge, spielerische Klasse und natürlich für die Fussballweltmeister“, sagte James Salmon, Teamleiter für Erlebnismarketing bei der FIFA.

Der Pokal wurde erstmals 1974 verliehen, nachdem Brasilien den Jules-Rimet-Pokal nach seinem dritten Weltmeistertitel 1970 in Mexiko behalten durfte. Nachdem der Weltmeister den Originalpokal auf dem Spielfeld in die Höhe gestemmt hat, wird er gegen den vergoldeten Siegerpokal ausgetauscht, den die Mannschaft behalten darf.

Der Siegerpokal wird alle vier Jahre angefertigt und ist für den Gewinner des jeweils bevorstehenden Turniers reserviert. Der Siegerpokal, den Spanien nach dem Finalsieg 2026 erhalten hat, wurde bereits 2022 gegossen. In den vier Jahren vor dem Turnier wird der Siegerpokal intensiv für Werbezwecke genutzt, u. a. bei Medienveranstaltungen.

Nach den Feiern auf dem Spielfeld geht das Original zurück ins FIFA Museum, während der Weltmeister in der Umkleidekabine den Siegerpokal erhält.

Der Siegerpokal begleitet den Weltmeister zu den Feierlichkeiten und Paraden in der Heimat, ehe er kurz zur FIFA zurückkehrt, damit der Name des Verbands als Sinnbild für diesen grossen Erfolg auf dem Sockel eingraviert werden kann. Anschliessend verbleibt er für immer beim betreffenden Verband.

Für den Pokal gelten strenge Regeln. So ist es nur ganz erlesenen Personen wie ehemaligen Gewinnern, dem FIFA-Präsidenten und Staatsoberhäuptern erlaubt, die Trophäe zu berühren.

„Selbst hinter den Kulissen gibt es zahlreiche Vorschriften. So darf niemand sehen, wie der Pokal transportiert und platziert wird“, so Salmon.

„Bei öffentlichen Auftritten, Interviews oder in Fernsehstudios bitten wir darum, alle Kameras auszuschalten, und erinnern alle Anwesenden an das Privileg, sich im selben Raum wie der Pokal zu befinden. Falls nötig, installieren wir schwarze Vorhänge oder einen anderen Sichtschutz.“

„Ein WM-Titel in dieser Sportart ist eine herausragende und historische Leistung. Man erfährt viel Respekt, wenn es um das Zeremoniell der Preisverleihung, die Logistik und das Protokoll geht. Auch diese Momente hinter den Kulissen sind geschützt und von einem Mantel des Schweigens und des Respekts umhüllt.“

Im Rahmen seiner Tätigkeit begleitet Salmon die Trophäen zu ihren verschiedenen Terminen und Feierlichkeiten, darunter die FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola, bei der er hautnah miterlebt, welche Freude und Begeisterung der Pokal bei Fans aus aller Welt auslöst.

„Die Pokaltournee hat uns durch unzählige Länder, über unzählige Kontinente und zu unzähligen Menschen geführt. Es waren sechs Monate voller Freude, in denen wir den Fussball rund um die Welt gefeiert haben – von unseren grössten Fans bis hin zu Präsidenten, Ministerpräsidenten, Monarchen und besonderen Gästen, die uns auf diesem Weg begleitet haben.“

„Es ist einfach unbeschreiblich, wie der Fussball die Menschen zusammenbringt. Diese Energie versiegt nie. Die Menschen sind überall begeistert und erzählen, was ihnen der Pokal bedeutet.“