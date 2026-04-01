Teilnehmerfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ komplett: Irak sichert sich den letzten Startplatz

Irak besiegt Bolivien im Play-off-Turnier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und wird damit als 48. und letzte Mannschaft für die erste Ausgabe des erweiterten Endturniers qualifiziert

Fünf weitere Mannschaften sichern sich am Dienstag, dem 31. März, ihre Plätze, womit die weltweite Qualifikationsphase nach 899 Spielen in 937 Tagen zu Ende geht

Über sechs Millionen Fans werden erwartet, um die 104 Spiele des Turniers vom 11. Juni bis zum 19. Juli in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten zu verfolgen

Das Teilnehmerfeld für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist nun komplett: Sechs Mannschaften haben sich die verbleibenden Plätze unter den 48 Teams gesichert, die das bevorstehende Turnier in Nordamerika zum inklusivsten aller Zeiten machen werden. Der Irak qualifizierte sich als letzte Mannschaft, nachdem er Bolivien im Play-off-Turnier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Monterrey-Stadion besiegte und sich damit den letzten Platz in Gruppe I neben Frankreich, Senegal und Norwegen sicherte. Damit ging eine weltweite Qualifikationsphase zu Ende, die insgesamt 899 Spiele über 937 Tage umfasste.

Ein Tag voller Dramatik begann in Europa, wo von Zenica bis Solna, von Pristina bis Prag die verbleibenden vier der 16 Vertreter des Kontinents ermittelt wurden. Tschechien, Bosnien und Herzegowina, die Türkei und Schweden setzten sich in spannenden Play-off-Spielen durch und sicherten sich einen Platz in den Gruppen A (Tschechien), B (Bosnien und Herzegowina), D (Türkei) bzw. F (Schweden) der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Der Fokus verlagerte sich dann über den Atlantik nach Mexiko, wo der Co-Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Bühne bereitstellte, auf der die verbleibenden zwei Plätze ermittelt wurden. Fans der DR Kongo können sich nun darauf freuen, ihre Mannschaft am 17. Juni in Houston gegen Portugal spielen zu sehen, nachdem sie in Guadalajara Jamaika mit 1:0 besiegten und sich damit den letzten Platz in Gruppe K sicherten.

Es war passend, dass der letzte Startplatz für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in einem Spiel zwischen dem Irak und Bolivien entschieden wurde. Der Irak (21) bestritt während der Qualifikation die meisten Spiele, während Bolivien – ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien – in 20 Partien antrat. Aymen Hussein vom Irak erzielte das letzte der insgesamt 2.527 Tore der weltweiten Qualifikationsrunde, die mit einem Durchschnitt von 2,8 Toren pro Spiel erzielt wurden, als eine Reise, die am 7. September 2023 begann, zu Ende ging.

Das Play-off-Turnier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ diente zudem als ideale Generalprobe für die Austragungsorte in Guadalajara und Monterrey, die zusammen acht Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausrichten werden, da sie an den beiden Spieltagen insgesamt 163.799 Fans zu vier Spielen begrüßten. Nun kann sich eine beispiellose Riege von 48 Mannschaften auf die 104 Spiele vorbereiten, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgetragen werden. Es wird erwartet, dass über sechs Millionen Fans während des Turniers die Stadien füllen werden, und Sie können sich Ihren Platz noch über die Last-Minute-Verkaufsphase des Turniers sichern. Die Tickets werden ab Mittwoch, dem 1. April 2026, um 11:00 Uhr ET/17:00 Uhr MEZ auf FIFA.com/tickets für die breite Öffentlichkeit nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erhältlich sein.

Darüber hinaus wird erwartet, dass weltweit schätzungsweise sechs Milliarden Menschen den Wettbewerb über verschiedene Medien verfolgen werden, während das größte eigenständige Sportereignis aller Zeiten einmal mehr beweist, wie Fussball die Welt vereint.