Start der Last-Minute-Verkaufsphase für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Mittwoch, 1. April

Tickets solange Vorrat und soweit verfügbar für alle erhältlich

Vierte und letzte Phase des Ticketverkaufs bis Ende des Turniers offen

WM-Zuschauerrekord von 3,5 Millionen von 1994 in Griffweite

Die beispiellose weltweite Nachfrage nach Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ unterstreicht, dass Fans aus aller Welt im Juni und Juli bei der grössten Show auf Erden unbedingt dabei sein wollen. Nach der Verkaufsphase mit Zufallsziehung gelangen ab Mittwoch, 1. April 2026, um 17 Uhr MEZ (11 Uhr ET) weitere Tickets in den allgemeinen Kartenverkauf.

Die Last-Minute-Verkaufsphase ist die vierte und letzte offizielle Verkaufsphase und bietet auf FIFA.com/tickets Tickets für das Turnier, das mit 48 Teams in drei Ländern ausgetragen wird. Die Verkaufsphase dauert bis zum Ende des Wettbewerbs und gewährt den Fans eine letzte Möglichkeit, Geschichte hautnah mitzuerleben.

Während der letzten Phase des Ticketprogramms für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sind Tickets solange Vorrat und sofern verfügbar erhältlich. Fans sehen sofort, für welche Spiele und Kategorien Tickets verfügbar sind, können ihre Plätze auswählen, den Kauf abschliessen und erhalten nach erfolgter Zahlung eine Bestätigung. Die Fans können ihre Sitzplätze direkt über den Sitzplan auswählen oder die Funktion „Besten Platz buchen“ nutzen. Personen, die bereits in früheren Verkaufsphasen Tickets erworben haben, sehen ab dem 1. April in ihrem FIFA-Konto, welche Plätze ihnen zugeteilt wurden.

Fans sollten regelmässig FIFA.com/tickets konsultieren, da vorübergehend nicht verfügbare Tickets wieder erhältlich sein könnten. Tickets werden weiterhin fortlaufend freigegeben, darunter möglicherweise auch Tickets für Spiele am jeweiligen Tag (sofern verfügbar).

Am Donnerstag, 2. April, öffnet die FIFA auf FIFA.com/tickets erneut ihren offiziellen Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz für teilnahmeberechtigte Ticketinhaber. Auf dieser sicheren und zugelassenen Plattform können Fans, die ein Spiel nicht mehr besuchen können, ihre Tickets an andere Fans verkaufen. Ein ungültiger oder unbefugter Weiterverkauf wird so verhindert. Der Dienst steht unter Einhaltung nationaler und lokaler Vorschriften zur Verfügung. FIFA.com/tickets ist die offizielle und bevorzugte Quelle für Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Fans, die sich sofort Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, können auf FIFA.com/hospitality über On Location, den offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Hospitality-Pakete samt Tickets für einen einzigartigen, exklusiven Spieltag erwerben.

In den bisherigen drei Verkaufsphasen haben sich weltweit bereits mehr Fans denn je Tickets für die grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gesichert. Allein während der Verkaufsphase mit Zufallsziehung sind mehr als 500 Millionen Bestellungen eingegangen. Bis zum Ende der Verkaufsperiode am 27. Februar wurden schliesslich mehr als eine Million Tickets verkauft. Weniger als 80 Tage vor Turnierbeginn deutet alles darauf hin, dass der WM-Zuschauerrekord von 1994 mit insgesamt 3,5 Millionen Besuchern diesen Sommer übertroffen wird.

Spieltickets gewähren keine Einreise nach Kanada, Mexiko und in die USA. Fans sollten sich umgehend auf den offiziellen Websites der jeweiligen Länder über die Einreisebestimmungen informieren. Angesichts der zu erwartenden Bearbeitungszeiten empfiehlt die FIFA, die erforderlichen Visa so früh wie möglich zu beantragen. Inhabern von Tickets für Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA steht das FIFA-Schnellverfahren FIFA-PASS (Priority Appointment Scheduling System) zur Verfügung.

Sämtliche Ticketkäufe sind endgültig. Die für Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ geltenden Geschäftsbedingungen sind auf FIFA.com/tickets zu finden.