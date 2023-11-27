Neuer Zuschauertagesrekord bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

281.223 Besucher am 16. Juni – mehr als beim Rekord von 277,070 vom 28. Juni 1994

Nach sechs Spieltagen schon 1.309.652 Besucher bei den Spielen – 65.483 Zuschauer im Schnitt

Neuer Rekord bei den kumulierten Besucherzahlen bis Ende der Gruppenphase in Griffweite

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist fulminant gestartet und hat sechs Tage nach dem atemberaubenden Eröffnungsspiel im Mexiko-Stadt-Stadion bereits den WM-Besuchertagesrekord gebrochen. Bei den vier Gruppenspielen (Frankreich – Senegal, Irak – Norwegen, Argentinien – Algerien, Österreich – Jordanien), wurde mit insgesamt 281.223 Zuschauern der Tagesrekord von 277.070 Besuchern vom 28. Juni 1994 mit ebenfalls vier Partien übertroffen.

Insgesamt wurden bei der diesjährigen Ausgabe des wichtigsten FIFA-Turniers der Männer bereits 1.309.652 Zuschauer gezählt. Das macht pro Spiel einen Schnitt von 65.483 Fans. Das Turnier in Nordamerika ist damit auf dem besten Weg, den bisherigen Rekord von 3,5 Millionen Zuschauern bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ bis zum Ende der Gruppenphase zu überbieten.

„Wow! Heute waren 281.223 Fans in den Stadien der FIFA-Weltmeisterschaft – der Tag mit den höchsten Zuschauerzahlen in der Geschichte des Turniers!“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Der 16. Juni 2026 wird in die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft eingehen! Ich kann unseren Fans gar nicht genug dafür danken, dass sie diesem Turnier Farbe, Atmosphäre und Emotionen verleihen. Die inklusivste FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zeigt einmal mehr, wie sehr unser Sport geliebt wird und wie Fussball die Welt vereint!“

Trotz der überaus hohen Nachfrage sollten Fans auf FIFA.com/tickets regelmässig das aktuelle Angebot prüfen.