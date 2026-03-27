Die letzten Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden am 31. März in Mexiko vergeben

Am 31. März werden in Guadalajara und Monterrey die letzten beiden Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vergeben

Tickets für beide Spiele des Play-off-Turniers sind ab sofort unter FIFA.com/tickets erhältlich

Die Sieger vervollständigen die Gruppen I und K vor dem Turnierbeginn am 11. Juni 2026

Die letzten beiden Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden am Dienstag, dem 31. März 2026, in Mexiko vergeben. In Mexiko trifft die DR Kongo im Estadio Guadalajara (Ortszeit 15:00 Uhr) auf Jamaika und der Irak tritt im Estadio Monterrey (Ortszeit 21:00 Uhr) gegen Bolivien an. Damit ist das Teilnehmerfeld für das Turnier mit 48 Mannschaften vervollständigt, das am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, beginnt.

Tickets für beide Spiele des Play-off-Turniers sind weiterhin für die breite Öffentlichkeit unter FIFA.com/tickets erhältlich.

Jamaika, das die Concacaf vertritt, sicherte sich am Donnerstag nach einem 1:0-Sieg gegen Neukaledonien in Guadalajara seinen Platz in der ersten Finalrunde. Nun trifft Jamaika auf die DR Kongo aus der CAF. Die DR Kongo hat sich aufgrund ihrer Position in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer automatisch für das Spiel qualifiziert. Der Sieger dieser Begegnung zieht in die Gruppe K der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ein, in der Kolumbien, Portugal und der Turnierneuling Usbekistan vertreten sind. Sechs Spiele sind in Atlanta, Guadalajara, Houston (zwei) und Miami sowie in Mexiko-Stadt geplant.

Im anderen Spiel in Monterrey wird die CONMEBOL durch Bolivien vertreten. Bolivien hat sich am Donnerstag mit einem 2:1-Sieg gegen Suriname für die zweite Qualifikationsrunde qualifiziert. Dort trifft die Mannschaft auf den Irak aus der AFC. Dieser hat sich ebenso wie die Demokratische Republik Kongo dank seiner Platzierung in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer automatisch für dieses Spiel qualifiziert. Die Sieger dieser Qualifikationsrunde treten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Gruppe I zusammen mit Frankreich, Norwegen und Senegal an. Die Spiele dieser Gruppe finden vom 16. bis 26. Juni 2026 in Boston (zwei Spiele), New York und New Jersey (zwei Spiele), Philadelphia und Toronto statt.