Über die Spielorte hinaus: Der Countdown zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat die Zielgerade erreicht

Nur noch zwei Wochen bis zum Start der grössten WM aller Zeiten

Von der Ankunft der Teams bis zu den Testspielen vor dem Turnier – die Vorbereitungen auf die grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ der Geschichte laufen auf Hochtouren

Tausende Fans in ganz Nordamerika haben die Chance, beim Training der Mannschaften in deren Team-Quartieren dabei zu sein

Der Countdown zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ läuft nur noch zwei Wochen, während die Mannschaften allmählich in Nordamerika eintreffen, um dort Freundschaftsspiele zu bestreiten und sich in Topform zu bringen.

Wenn am Donnerstag, dem 11. Juni, im Stadion von Mexiko-Stadt der Anpfiff zum ersten von insgesamt 104 Spielen ertönt, wird es historisch: Es ist nämlich die erste Endrunde, an der 48 Teams in drei Gastgeberländern teilnehmen. Doch die Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird auch an vielen anderen Orten in Kanada, Mexiko und den USA geschrieben werden.

„Neben den 16 Spielorten gibt es 25 Gemeinden, die ebenfalls eine wichtige Rolle bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ spielen, da sie die teilnehmenden Mannschaften beherbergen werden“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Im Norden gehört dazu beispielsweise New Tecumseth. Im Süden unter anderem Cancún. An der Pazifikküste im Westen auch Portland. Während wir an der Ostküste Boca Raton haben. All diese Orte und viele mehr werden die Welt mit offenen Armen empfangen und vereinen“, fügte der Chef des Weltverbandes hinzu.

Die 48 Team-Quartiere wurden diese Woche bestätigt: Während zwei Nationalmannschaften im gesamten Turnierverlauf in Kanada stationiert sein werden, sind sieben Teams in Mexiko und die restlichen 39 in den USA untergebracht.

Für einige Nationen hat die Reise nach Nordamerika bereits begonnen. Australien gehörte zu den ersten Teams, die in den Vereinigten Staaten eintrafen: Die Socceroos trainieren in Sarasota und bereiten sich auf ihre sechste Teilnahme in Folge vor, bei der sie unter anderem in Gruppe D auf den Mitausrichter USA treffen.

Auch Usbekistan ist bereits eingetroffen. Als eine von vier Mannschaften, die 2026 ihr WM-Debüt geben werden, landete das Team diese Woche in New York, um dort sein Vorbereitungsprogramm zu beginnen. Unter der Leitung des früheren Weltmeisters Fabio Cannavaro bestreiten die Weissen Wölfe in Edmonton gegen Kanada und in New York gegen die Niederlande zwei Testspiele, bevor es in Mexiko-Stadt zum Turnierauftakt gegen Kolumbien geht.

Neuseeland, Senegal, Ägypten, Schottland, Tschechien, England und Jordanien sind die nächsten Nationen, die zur WM-Vorbereitung eintreffen werden, während Katar, Südafrika, Argentinien, Ecuador und Australien zu den ersten fünf Mannschaften gehören, die in ihren jeweiligen Team-Quartieren erwartet werden.

Vor dem offiziellen Beginn der Endrunde 2026 werden in Nordamerika zahlreiche Freundschaftsspiele ausgetragen – und viele dieser Partien finden in Städten statt, die nicht zu den Spielorten des Turniers gehören, wodurch dessen Strahlkraft noch weiter erhöht wird.

Auch alle drei Gastgeberländer sind im Einsatz. Nach dem Spiel gegen Usbekistan am Montag empfängt Kanada am 5. Juni die Republik Irland in Montreal. Mexiko trifft diesen Samstag in Pasadena auf Australien, gefolgt von einem weiteren Testspiel gegen Serbien am 4. Juni in Toluca. Die USA hingegen empfangen diesen Sonntag Senegals Nationalmannschaft in Charlotte, bevor am 6. Juni in Chicago ein hochkarätiges Duell mit Deutschland ansteht.

In zahlreichen weiteren Städten auf dem gesamten Kontinent finden ebenfalls Begegnungen statt, darunter Auburn, Bridgeview, Charlotte, Chicago, Cleveland, College Station, East Hartford, Fort Lauderdale, Orlando, Provo, Puebla, San Antonio, San Diego, Saint Louis und Tampa – so kommen schon lange vor dem Eröffnungsspiel Fans in der gesamten Region in den Genuss von erstklassigem Fussball.

In ihren Team-Quartieren werden die Mannschaften im Vorfeld des Turniers neben dem Training noch eine Reihe weiterer Aktivitäten durchführen.

Die jeweiligen Auswahlspieler werden beispielsweise digital gescannt. Das dauert etwa eine Sekunde und erfasst die exakten Masse ihrer Körperteile. Die daraus resultierenden 3D-Modelle werden in die Übertragungen integriert, sodass das Video-Assistenten-System (VAR) Entscheidungen über Abseits und Nicht-Abseits für Fans im Stadion und Zuschauer weltweit realistischer und visuell ansprechender darstellen kann.

Die Teams werden zudem vor dem Turnier Bild- und Videoaufnahmen machen, damit Medienpartner, die Anhänger im Stadion sowie die offiziellen digitalen und sozialen Medienkanäle der FIFA und der jeweiligen Nationalteams mit Inhalten versorgt werden können.

Schätzungsweise 75 000 Fussballbegeisterte werden dank der „Community Training Session“ -Initiative der FIFA die Gelegenheit haben, die teilnehmenden Mannschaften in den ersten beiden Juniwochen bei ihren Übungseinheiten in den Team-Quartieren zu beobachten. Diese Aktion soll sicherstellen, dass Kinder die Stars vor Ort erleben können, bevor diese auf der globalen Bühne im Rampenlicht stehen.

Bei mehreren dieser Einheiten soll auch auf die „Be Active“-Kampagne der FIFA hingewiesen werden. „Be Active“ wurde erstmals bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ eingeführt und ist eine unterhaltsame Initiative, die darauf abzielt, alle Menschen, insbesondere kleine Kinder, dazu zu ermutigen, sich mehr zu bewegen und körperlich aktiver zu sein – ganz im Sinne der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Richtlinien.

Da derzeit rund um den Globus die Ligen zu Ende gehen oder pausieren, richten sich alle Augen auf Nordamerika. Die Popularität des Fussballs in der Region nimmt rasant zu – insbesondere bei jüngeren Generationen und digitalen Zielgruppen. Diese Dynamik wird in den kommenden Wochen, wenn die Mannschaften eintreffen, Testspiele ausgetragen werden und die Gemeinden „ihre“ Nationalmannschaften willkommen heissen, noch weiter verstärkt werden.