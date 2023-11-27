Fünfmillionster Fan bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ schreibt Turniergeschichte

Der französische Fan Raphaël Noufele setzt neue Massstäbe: Erstmals überstieg die Gesamtzuschauerzahl bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die Fünf-Millionen-Marke

Die französischen Weltmeister Youri Djorkaeff und Blaise Matuidi überreichen ihm zu diesem Anlass eine riesige Eintrittskarte

80.663 Zuschauer im New York-New Jersey Stadium beim Sechzehntelfinalsieg der „Les Bleus“ gegen Schweden schrieben Turniergeschichte

Die Gesamtzuschauerzahl der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat die Fünf-Millionen-Marke geknackt und damit einen neuen unglaublichen Meilenstein für den fast 100 Jahre alten Wettbewerb gesetzt.

Der französische Fan Raphaël Noufele war der Zuschauer, der diesen neuen Rekord aufstellte, als er im New York New Jersey Stadium den Sieg Frankreichs gegen Schweden im Sechzehntelfinale miterlebte.

Vor dem 3:0-Sieg von Les Bleus überreichten die FIFA-Weltmeister Blaise Matuidi und Youri Djorkaeff Noufele eine symbolische Eintrittskarte, um seinen neuen Rekord und seine Rolle dabei zu würdigen. Anschließend erhielt Noufele von Nationaltrainer Didier Deschamps das Trikot des aktuellen Nationalspielers Désiré Doué.

„Das ist ziemlich unglaublich. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich mich hinsetzen und darüber nachdenken, aber es war großartig, es war unglaublich“, sagte der 25-Jährige, der in Paris und New York City aufgewachsen ist.

„Ich meine, dieses Turnier ist wirklich beliebt. Das bedeutet, dass es allen gefällt. Ich denke, in Zukunft wird es noch beliebter werden. Bald zehn Millionen, hoffentlich.“

Noufele, dessen erste Erinnerung an eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft darin bestand, nach der Niederlage Frankreichs im Finale von Deutschland 2006 geweint zu haben, besuchte vor vier Jahren Spiele bei der Weltmeisterschaft in Katar. Zuvor war er auch bereits im New York New Jersey Stadium, als Frankreich im Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen den Senegal gewann.

Bei seinem zweiten Besuch erlebte er einen weiteren Sieg der Weltmeister von 1998 und 2018 als Teil einer 80.663-köpfigen Zuschauermenge, die die Zuschauerzahlen bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in bisher unbekannte Höhen trieb.

„Die Atmosphäre ist unglaublich, man spürt sie überall in den Städten der Vereinigten Staaten. Das ist die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, und wir geniessen sie in vollen Zügen“, sagte Matuidi, einer der französischen Weltmeister von 2018, der mittlerweile in den Vereinigten Staaten lebt.