FIFA und UNODC erneuern Grundsatzvereinbarung zum Kampf gegen Kriminalität im Fussball

Auf der 2020 in Wien unterzeichneten ursprünglichen Absichtserklärung basierende Vereinbarung

Die FIFA und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) haben mit der Erneuerung ihrer Grundsatzvereinbarung am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen ihr gemeinsames Engagement für die Bekämpfung der Kriminalität im Fussball bekräftigt.

In der von FIFA-Präsident Gianni Infantino und UNODC-Leiterin Ghada Waly in New York unterzeichneten Erklärung verpflichten sich beide Parteien, ihre Anstrengungen zum Schutz der Integrität des Fussballs zu steigern.