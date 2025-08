FIFA-Präsident würdigt Vorreiterin Marta nach Präsentation einer neuen Auszeichnung

Für ihre 20-jährige Karriere, in der sie zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfussball avancierte, erhielt Marta bei „The Best FIFA Football Awards™“ in London die FIFA-Sonderauszeichnung.

„Herzlichen Glückwunsch an die legendäre Marta für die FIFA-Sonderauszeichnung an diesem ganz besonderen Abend. Zu Recht wird sie für ihre Vorreiterrolle im Frauenfussball und ihre Vorbildfunktion nicht nur für Mädchen, sondern für alle weltweit geehrt“, sagte Präsident Infantino über Marta, die nach ihrem Landsmann Pelé die erst zweite Trägerin der FIFA-Sonderauszeichnung ist.

„Passend dazu lancieren wir heute Abend den Marta-Preis als Teil von 'The Best FIFA Football Awards'. Dieser Preis, der von Martas grossen Vermächtnis zeugt, feiert und ehrt das schönste Tor im Frauenfussball und bekräftigt damit das Engagement der FIFA für einen inklusiven und globalen Fussball!“

Ihren grössten Erfolg zu benennen, ist ungleich schwieriger, da sie sowohl auf Klubebene in Schweden, den USA und in Brasilien als auch mit dem Nationalteam unzählige Erfolge gefeiert hat. So wurde sie sage und schreibe sechsmal zu FIFA-Weltfussballerin gewählt. Doch das strahlende Gesicht, mit dem sie die jüngste Auszeichnung in Empfang nahm, sprach Bände.