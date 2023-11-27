FIFA House mit Premiere während der letzten Woche der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in New York

Eröffnung des allerersten FIFA House zwischen dem 13. und 19. Juli in New York im Vorfeld des WM-Finales

Neuer, in Zusammenarbeit mit The iLUKA Collective mitgestalteter FIFA-Treffpunkt für Partner, Fussballlegenden, Führungskräfte und Gäste

FIFA House während einer der bedeutendsten Wochen im Weltsport ein Dreh- und Angelpunkt für Networking, Kultur, Unterhaltung und Fussball

Die FIFA gibt mit dem FIFA House die Eröffnung eines neuen Erlebniszentrums bekannt, das vom 13. bis zum 19. Juli 2026 in New York (USA) während der letzten Woche der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ seine Türen öffnet.

Das FIFA House im Bryant Park im Herzen Manhattans bietet einen exklusiven Treffpunkt für FIFA-Partner, Fussballlegenden, Führungskräfte und Gäste und schafft ein einzigartiges Umfeld, in dem die globale Fussballgemeinschaft und Vertreter der Wirtschaft zusammenkommen können, um Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie den beliebtesten Sport der Welt zu feiern. Das FIFA House wurde so gestaltet, dass es die Grösse, das Prestige und die kulturelle Bedeutung des Turniers widerspiegelt, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli in 16 einzigartigen Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet. Während der letzten Woche der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bietet das FIFA House ein vielfältiges Programm mit Möglichkeiten zum Networking, Diskussionsrunden zu zukunftsweisenden Themen, kulturellen Erlebnissen und besonderen Veranstaltungen, während New York/New Jersey die Welt zum Höhepunkt des grössten Turniers der Geschichte empfängt.

„Das FIFA House ist eine spannende neue Ergänzung zum WM-Erlebnis“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai.

„Es wurde gezielt als Treffpunkt für die Menschen konzipiert, die den globalen Fussball mitgestalten und unterstützen – von Partnern und Legenden über Führungskräfte im Sport bis hin zu Gästen. Hier kommen die Akteure hinter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zusammen, um den Fussball zu feiern, Ideen auszutauschen und die Zukunft unseres Sports mitzugestalten.“

Das FIFA House, das in Zusammenarbeit mit The iLUKA Collective – der preisgekrönten globalen Sportmarketingagentur, die für das Konzept, die Produktion und die Umsetzung des gesamten Erlebnisses verantwortlich ist – entwickelt wurde, wird während der letzten Woche in einer exklusiven Location in Manhattan Fussball, Kultur, Unterhaltung und Businessprogramme miteinander vereinen.