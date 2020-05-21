FIFA feiert 116. Geburtstag

Die Federation Internationale de Football Association (FIFA) feiert heute, 21. Mai 2020, ihren 116. Geburtstag.

Die FIFA wurde am 21. Mai 1904 in Paris gegründet, mit dem Ziel, die populärste Sportart der Welt zu organisieren. Das Gründungsprotokoll wurde an jenem Tag von Vertretern aus Frankreich, Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Spanien, Schweden und der Schweiz unterzeichnet.

Der Franzose Robert Guérin war dabei die treibende Kraft hinter der FIFA-Gründung. Der Journalist der Zeitung "Le Matin" hatte durch seine Aufgabe als Geschäftsführer der Fussballabteilung des französischen Sportverbandes "Union Française des Sociétés des Sports Athlétiques" bereits erste aktive Erfahrung mit dem Fussballsport gesammelt. Er brachte die ersten sieben Gründungsmitglieder zur Unterzeichnung des Gründungsvertrags und der ersten Satzung der FIFA in Paris an einem Tisch zusammen.

Am 23. Mai 1904 wurde Guérin durch den ersten FIFA-Kongress zum Präsidenten gewählt - einen Posten, den er zwei Jahre lang bekleidete. In diesem Zeitraum wurden weitere acht Nationen in die FIFA-Familie aufgenommen, darunter auch der englische Fussballverband.