FIFA unterstützt Achieve Miami, um allen Fussball und Bildung zu ermöglichen

Unterstützung für Achieve Miami, um Bildungslücken zu schliessen und unterversorgte Gemeinschaften in Miami fussball- und sportbezogene Lernveranstaltungen anzubieten

Einzigartige Partnerschaft dank Geldern aus dem FIFA-Weltfussball-Wiedergutmachungsfonds

Präsentation des Projekts weniger als ein Jahr nach der offiziellen Eröffnung der FIFA-Niederlassung in Miami

Gemeinsam mit der gemeinnützigen Bildungsinstitution Achieve Miami integriert die FIFA fussball- und sportbezogene Lernveranstaltungen in bestehende Programme, um Wissenslücken einkommensschwacher Studierender in Miami zu schliessen.

Die Zusammenarbeit wurde an der Lake-Stevens-Grundschule in Miami (USA) offiziell lanciert, nachdem FIFA-Präsident Gianni Infantino Leslie Miller Saiontz, Gründerin und Präsidentin von Achieve Miami, in der FIFA-Niederlassung in Miami empfangen hatte.

„Wir bei der FIFA sind überzeugt, dass der Fussball nicht nur ein Sport ist, sondern auch viel Positives bewirken kann“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wir setzen uns mit aller Kraft für den positiven sozialen Wandel, Inklusion, Gleichstellung, Entwicklung und Chancen ein. Unsere Zusammenarbeit mit der Organisation Achieve Miami, die diese Werte teilt, ist daher nur logisch. Gemeinsam werden wir bedürftige Studierende unterstützen und ihnen lebensverändernde Chancen bieten.“

Der FIFA-Präsident merkte des Weiteren an: „Die Eröffnung der FIFA-Niederlassung in Miami im August 2024, in der die Rechts- und Compliance-Division tätig ist, zeigt, wie sehr wir in dieser Stadt verankert sind – nicht nur für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, sondern auch langfristig. Wir wollen uns in die lokale Gemeinschaft integrieren.“

Achieve Miami unterstützt Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren in unterversorgten Gemeinschaften in ganz Miami mit Programmen, die die schulische und persönliche Entwicklung sowie Führungskompetenz fördern. Mit Mentorings, bereichernden Erfahrungen sowie lokaler Beteiligung vermittelt Achieve Miami den Kindern und Jugendlichen Selbstvertrauen sowie grundlegende Fähigkeiten und bietet ihnen die Möglichkeit, sich zu entfalten.

Leslie Miller Saiontz, Gründerin und Präsidentin von Achieve Miami, sagte: „Achieve Miami freut sich, gemeinsam mit der FIFA lokale Studierende zu inspirieren, auszubilden und zu fördern. Mithilfe des Sports und des Wohlergehens können wir mit unseren Programmen für nachhaltige und sinnvolle Veränderungen vor Ort sorgen. Das ist für die Studierenden eine fantastische Chance, während sich Miami auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 vorbereitet.“

FIFA unterstützt Achieve Miami Previous 01 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 02 / 15 Achieve Miami President Leslie Miller Saiontz, FIFA Chief Legal and Compliance Officer Emilio García Silvero and FIFA Education manager Brittany Addams 03 / 15 Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 04 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 05 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 06 / 15 A child plays during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 07 / 15 FIFA Chief Legal and Compliance Officer Emilio García Silvero speaks during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 08 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 09 / 15 A group picture during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 10 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 11 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 12 / 15 Achieve Miami x FIFA Launch event 13 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 14 / 15 Children playing during the Achieve Miami x FIFA launch at Lake Stevens Elementary 15 / 15 Achieve Miami x FIFA Launch event Next

Allein im letzten Jahr hat Achieve Miami mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler der Stufen K–12 an über 60 Schulen in unterversorgten Stadtteilen wie Little Haiti, Overtown, Miami Gardens und Homestead unterstützt. Mit Wochenend- und Sommerveranstaltungen, Mentoringprogrammen sowie ganzjährigen Initiativen zur College- und Karrierevorbereitung sorgt Achieve Miami für Chancengleichheit und fördert die nächste Generation von Lernenden und Entscheidungsträgern.

Dank der Zusammenarbeit zwischen der FIFA und Achieve Miami, die aus dem FIFA-Weltfussball-Wiedergutmachungsfondsfinanziert wird, haben die Studierenden zudem einen besseren Zugang zu Lernveranstaltungen an Wochenenden und während der Sommerferien, grundlegendem Wissen etwa zu physischer Gesundheit und Ernährung sowie zu Angeboten zur College- und Karrierevorbereitung im Sportbereich.