US-Generalstaatsanwaltschaft spricht FIFA-Stiftung eine Entschädigung in Höhe von 201 Mio. USD zu

Die US-Generalstaatsanwaltschaft hat der FIFA-Stiftung für die Verluste, die die FIFA, die Concacaf und die CONMEBOL als Opfer jahrzehntelanger Bestechungsmodelle im Fussball erlitten haben, eine Entschädigung von USD 201 Millionen zugesprochen. Das Geld wurde von Bankkonten ehemaliger Funktionäre beschlagnahmt, die an jahrelangen Bestechungsmodellen im Fussball beteiligt waren und dafür belangt wurden. Die Mittel fließen in den neuen Weltfussball-Wiedergutmachungsfonds unter dem Dach der FIFA-Stiftung, aus dem fussballbezogene Projekte zugunsten von Gemeinden auf der ganzen Welt finanziert werden. "Ich freue mich sehr, dass dieses illegal aus dem Fussball abgezweigte Geld wieder seiner rechtmäßigen Bestimmung zukommt, so wie es von Anfang an hätte sein müssen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Ich danke den US-Justizbehörden von ganzem Herzen für die Bemühungen, die schnelle und effiziente Abwicklung dieses Verfahrens sowie das Vertrauen. Dank ihrem Eingreifen 2015 konnten wir den damals verrufenen Verband von Grund auf reformieren und die FIFA als überaus geschätzte und vertrauenswürdige globale Sportorganisation etablieren. Zum Glück liegt dieses bedauerliche Kapitel nun weit hinter uns. Mit diesen beträchtlichen Mitteln kann die FIFA-Stiftung enorm viele Menschen auf der ganzen Welt unterstützen, insbesondere durch Jugend- und Gemeindeprogramme."