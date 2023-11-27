Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der USA vor den Achtelfinalspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Anlässlich des Unabhängigkeitstags und des 250-Jahr-Jubiläums der USA veranstaltet die FIFA am kommenden Samstag vor den beiden Achtelfinalspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Houston und Philadelphia ein spezielles Vorprogramm.

Die Feierlichkeiten vor der Partie im Houston-Stadion stehen ganz im Zeichen des Unabhängigkeitstags – ein Spektakel in Rot, Weiss und Blau, das die Zuschauer in Begeisterung versetzen wird, während der WM-Spielort an diesem für die USA so geschichtsträchtigen Tag ins Rampenlicht der Weltbühne rückt.

Zu den Höhepunkten gehört das Entrollen eines riesigen Spielfeldbanners, das von einem Feuerwerk begleitet wird, gefolgt von einer mitreissenden Darbietung der Nationalhymne durch die wichtigste Interpretin der Musikkapelle der US-Marine, Maia Rodriguez.

Die Feierlichkeiten in Philadelphia, wo am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet wurde, stehen ganz im Zeichen der Geschichte und des Vermächtnisses der Stadt.

Zu den Höhepunkten vor dem Spiel im Philadelphia-Stadion gehören eine Darbietung der US-Nationalhymne durch die Tony-Award-Preisträgerin Idina Menzel und ein Auftritt von The Roots, der in Philadelphia gegründeten und mit mehreren Grammy Awards ausgezeichneten Hip-Hop-Band sowie weitere zeremonielle Programmpunkte mit dem Philadelphia Boys Choir & Chorale und Miss Pennsylvania, Stephanie Skinner.

Zudem können die Fans im Philadelphia-Stadion an einer Tifo-Kartenaktion teilnehmen und einen Überflug der Staffeln VFA-11 und VFA-81 von der Naval Air Station Oceana aus Virginia Beach geniessen. Zum Programm in Philadelphia gehört auch die Halbzeit-Show mit einem weiteren Grammy-Gewinner, DJ Jazzy Jeff, der ebenfalls aus der Stadt der brüderlichen Liebe stammt.