Ein Fan aus Fort Worth ist der 50-millionste Besucher einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Immy Khan aus Fort Worth, Texas, war der 50-millionste Fan, der ein Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ besuchte

Dieser Meilenstein wurde beim 1:0-Sieg Spaniens gegen Portugal im Achtelfinale im Dallas-Stadion erreicht

Die Gesamtzuschauerzahl der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften liegt nun bei 50.020.653, wobei noch 11 Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ausstehen

Seit 1930 heißt die FIFA Fans aus allen Teilen der Welt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ willkommen. In Texas erreichte diese Geschichte einen neuen Meilenstein, als der 50-millionste Zuschauer eines FIFA-Fussball-Weltmeisterschaftsspiels die Tore des Dallas-Stadions passierte. Bei ausverkauftem Haus mit 70.649 Fans beim 93. Spiel des Turniers – Spaniens 1:0-Sieg im Achtelfinale gegen Portugal – haben nun insgesamt 6.071.923 Fans die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ besucht, während die Gesamtzuschauerzahl der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften nun bei 50.020.653 liegt. Elf Spiele stehen noch aus bei der rekordverdächtigen 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die gemeinsam von Kanada, Mexiko und den USA ausgerichtet wird.

Der Jubiläumsfan war Immy Khan aus Fort Worth, Texas, dessen Familie aus Pakistan stammt. Khan, der sein neuntes Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ besuchte, erhielt von den FIFA-Legenden Carles Puyol und Pepe eine riesige Eintrittskarte als Zeichen dieser Leistung. „Es ist das schöne Spiel. Wir lieben es, die FIFA zu unterstützen, wir lieben es, die USA, Spanien, Portugal und all die schönen Städte in Kanada, den USA und Mexiko zu unterstützen“, sagte Khan. „Wir sind wegen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hier, wir sind wegen der FIFA hier, und wir sind hier, um das schöne Spiel des Fussballs zu feiern. „Was für ein unglaubliches Erlebnis! Wir sind gesegnet, so viele unglaubliche Besucher zu beherbergen, die uns in den Städten Dallas und Fort Worth willkommen heißen. Was für eine großartige Stadt, um der 50-millionste Fan zu sein. Dies ist mein neuntes Spiel, das ich besuche. Ich kann es kaum erwarten, in Zukunft weitere FIFA Fussball-Weltmeisterschaften zu besuchen.“

Khan sagte, er habe im Dallas-Stadion Spanien angefeuert, sein Lieblingsspieler des Turniers sei jedoch der US-amerikanische Mittelfeldspieler Weston McKennie. „Das Turnier war großartig. Wir haben bisher neun Spiele gesehen. Die Gastfreundschaft, die Einrichtungen, der Gästeservice, die Spiele – auf dem Platz, abseits des Platzes, alles war großartig. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, all diese Besucher in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Mexiko zu haben. Die FIFA – was für eine unglaubliche Organisation.“ Auf die Frage nach seiner schönsten Erinnerung an das Turnier antwortete Khan: „Oh, meine schönste Erinnerung an die (FIFA-)Fussball-Weltmeisterschaft™ ist definitiv das Spiel gestern Abend zwischen Mexiko und England im Azteca-Stadion. Auch wenn wir es nicht ins Stadion geschafft haben – was für ein unglaubliches Erlebnis! Wir können es kaum erwarten, dass die FIFA wieder in die USA und nach Mexiko zurückkehrt.“

Khan sagte, es habe ihm besonders gefallen zu erleben, wie das Turnier Menschen aus der gesamten Region und der ganzen Welt zusammengebracht habe. „USA, Texas, Mexiko, Kanada – die Menschen dort sind unglaublich gastfreundlich. Wir können es kaum erwarten, dass die (FIFA-)Fussball-Weltmeisterschaft™ wiederkommt und wir erneut mit mehr Teams, mehr Nationen und mehr Besuchern in unserer großartigen Stadt feiern können.“ „Wenn der Fussball die Welt vereint, geht es darum, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft in die USA, nach Mexiko und nach Kanada zu bringen, damit sie um die ganze Welt reisen, um sich zu vereinen und den großartigen Fussballsport zu feiern“, sagte er.

Khans WM-Erlebnis ist noch lange nicht vorbei, und er freut sich auf einen spannenden Abschluss des Turniers.