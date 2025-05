Komitee des Europarats zu Besuch am FIFA-Sitz im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit

„Nur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit können wir nachhaltigen globalen Wandel bewirken“, so Grafström

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström empfing am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) eine Delegation des Ausschusses für Kultur, Wissenschaft, Bildung und Medien (CULT) der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE), um die anstehenden Berichte des Ausschusses zum Thema Sport und die weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen, insbesondere in den Bereichen Menschenrechte, Diskriminierungsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter und Kinderschutz, zu erörtern.