Gianni Infantino: FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ spiegelt enormes Wachstum des Frauenfussballs wider

Sechs Debütanten und vier ehemalige Weltmeister unter den 24 Teilnehmern des Turniers, das im September in Polen stattfindet

Der FIFA-Präsident: „Eine grossartige Mischung aus etablierten Topteams und neuen Herausforderern wird um die Trophäe kämpfen“

Turnierstart am 5. September 2026 mit Spielen in vier polnischen Städten

Die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ ist „der Beleg dafür“, dass der Frauenfussball „weiterhin rasant wächst“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino dem Publikum vor der Endrundenauslosung in Łódź (Polen).

Nachdem mit Ecuador, Neukaledonien, Gastgeber Polen und Portugal bereits vier Debütanten feststanden, gesellten sich nach Abschluss des afrikanischen Qualifikationsturniers Anfang Mai mit Benin und Tansania zwei weitere Neulinge zum 24 Teams umfassenden Teilnehmerfeld hinzu.

Beim Turnierstart am 5. September werden daher sechs Länder aus vier Kontinenten erstmals bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ dabei sein. Sie bekommen Gesellschaft von vier ehemaligen Weltmeistern, nämlich Japan, DVR Korea (amtierender Weltmeister), Spanien und USA.

„Seit der bahnbrechenden FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 gab es unglaublich viele Höhepunkte für den Frauenfussball. Das Turnier in Australien und Neuseeland hat die Sportart auf die nächste Stufe katapultiert. Dieses Turnier ist nun der Beleg dafür, dass der Frauenfussball weiterhin rasant wächst“, erklärte Infantino in einer Videobotschaft, die während der Auslosung eingespielt wurde. Die qualifizierten Teams wurden sechs Vierergruppen zugelost.

„Die Debütanten machen ein Viertel des Teilnehmerfeldes aus. Das zeigt uns, dass der Frauenfussball immer neue Territorien erobert. „Angesichts von vier ehemaligen Weltmeistern unter den 24 Teilnehmern haben wir eine grossartige Mischung aus etablierten Topteams und neuen Herausforderern, die um die Trophäe kämpfen werden.“

Die Veranstaltung, bei der die aktuelle Trainerin des polnischen Frauen-Nationalteams Nina Patalon und die französische Ikone Laura Georges die Auslosung vornahmen, fand in Łódź statt. Hier und in drei weiteren Städten, nämlich in Bielitz-Biala, Kattowitz und Sosnowitz werden auch die Spiele der 12. Turnierauflage ausgetragen. Es ist das erste Frauenturnier der FIFA in dem mitteleuropäischen Land, in dem 2019 bereits die Männerversion stattfand.

In Gruppe A bestreitet Polen sein Auftaktspiel gegen Argentinien am 5. September 2026 in Kattowitz. Die restlichen Teams der Gruppe sind Benin und Mexiko. In Gruppe B treten Brasilien, England, Kanada und Tansania an, Gruppe C wurden Ecuador, Frankreich, Ghana und die Republik Korea zugelost, in Gruppe D kämpfen Italien, Japan, Neuseeland und die USA um das Weiterkommen, Gruppe E umfasst Costa Rica, Kolumbien, Korea DVR und Portugal und in Gruppe F treten die VR China, Neukaledonien, Nigeria und Spanien an.

Die Gruppenphase endet am 13. September 2026, wobei die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die vier besten drittplatzierten Teams in die K.-o.-Phase einziehen. Diese endet am Sonntag, 27. September 2026 mit dem Finale in Łódź.

Die polnische Künstlerin Blanka, die Polen beim Eurovision Song Contest 2023 vertrat, war ebenfalls bei der Auslosung zugegen. Sie zählt zu den führenden Popstars ihres Landes und arbeitet gerade am offiziellen Song des Turniers.