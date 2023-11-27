Eine Generation später schließt sich mit der WM für die ehrenamtlichen Helfer und Fans in Dallas der Kreis

32 Jahre nach der Ausrichtung von Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA™ im Cotton Bowl heißt Nordtexas die Welt erneut im spektakulären Dallas-Stadion willkommen

Die Rückkehr des Turniers hat Einheimische angezogen, die 1994 dabei waren und nun darauf brennen, die Magie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ noch einmal zu erleben – und mit anderen zu teilen

„Ich glaube, das hat einfach alle zusammengebracht. Es geht um Zusammenhalt und Gemeinschaft“, sagte Chalese Connors, Pressesprecherin des Austragungsorts Dallas von 1994

Mehr als drei Jahrzehnte sind vergangen, seit Brancos millimetergenauer Freistoss ein klassisches Viertelfinalspiel zwischen Brasilien und den Niederlanden entschied und den denkwürdigen Lauf des ehrwürdigen Cotton Bowl als Austragungsort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ USA 1994™ krönte. Seitdem hat sich in Dallas – und für den Fussball in den USA – viel verändert. Die aufblühende Stadt, die das Zentrum des Großraums Dallas-Fort Worth bildet, hat ihre Einwohnerzahl seit den frühen 1990er Jahren auf über 8 Millionen verdoppelt. Auch in Nordtexas hat sich der Weltfussball prächtig entwickelt. Jugend-, Amateur- und Profivereine florieren, und mehrere Mitglieder der US-Nationalmannschaft, die bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beeindruckt hat, haben Verbindungen zum Major-League-Soccer-Verein FC Dallas, der im Nachglanz des Turniers von 1994 gegründet wurde.

„Dallas ist einfach gewachsen und expandiert, und die internationalen Gemeinschaften sind hier gewachsen, ebenso wie die Fussballgemeinschaft“, sagte Cecilia Nipp, eine Pädagogin, die während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1994 als ehrenamtliche Helferin im Bereich Medienbetrieb tätig war und nun zurückgekehrt ist, um beim FIFA Fan Festival™ in Dallas im Fair Park mitzuhelfen.

„Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich noch einmal die Chance bekommen würde, als ehrenamtlicher Helfer mitzuwirken“, fügte sie hinzu. „Das war ein ganz besonderes Ereignis in meinem Leben, und als ich hörte, dass sich Dallas um den Titel des Spielorts für die Weltmeisterschaft bewarb, wusste ich, dass ich irgendwie dabei sein wollte. Es ist unglaublich, dass sich der Kreis sozusagen schließt.“ Was sich in den letzten 32 Jahren nicht geändert hat, ist die einzigartige Fähigkeit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, diejenigen zu verändern, die sie erleben – oder, wie Nipp es ausdrückte, diejenigen, die ihren Teil zu „etwas beitragen, das so viel größer ist als ich selbst“. Die langfristigen Auswirkungen dieses legendären Turniers von 1994 zeigen sich nicht nur in der Verbreitung des Fussballs in Dallas und den USA, sondern auch in den Worten und Emotionen von Menschen wie Nipp. Sie war eine von mehreren Nordtexanern, die sich von 1994 inspirieren ließen und dann die Gelegenheit ergriffen, die Magie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in diesem Sommer noch einmal zu erleben.

Im Cotton Bowl, der 1930 eröffnet wurde, fanden 1994 sechs Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ statt. Das geräumige, spektakuläre und hochmoderne Dallas-Stadion, das etwa 30 Kilometer westlich liegt, wurde 2009 eröffnet und war bereits Austragungsort von sieben Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™; zwei stehen noch aus: das mit Spannung erwartete Achtelfinale Portugal gegen Spanien am 6. Juli und acht Tage später ein Halbfinale.

Chalese Connors war beeindruckt von dem Unterschied zwischen den Spielstätten, als sie kürzlich das Dallas-Stadion besichtigte. Connors, die heute als Direktorin an einer nahegelegenen Universität tätig ist, begann ihre Karriere in den Medien und war während der FIFA-Weltmeisterschaft 1994 als Pressesprecherin am Cotton Bowl tätig. Sie war stolz darauf, eine von zwei weiblichen Pressesprecherinnen während dieses bahnbrechenden Turniers zu sein.

„Ich wurde vom Medienmanager des Austragungsorts, Israel Morales, eingeladen, hierherzukommen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Dallas-Stadions zu werfen, um die Unterschiede zwischen 1994 und 2026 zu sehen“, sagte Connors. „Es war ein Privileg, hier herumlaufen zu können und all die Bereiche zu sehen, zu denen die Medien Zugang haben, und so wirklich einen umfassenden Überblick darüber zu bekommen, was an diesem wunderschönen Austragungsort vor sich geht.“

Zu den Neuerungen, die Connors beeindruckten, gehörten der verbesserte Medienzugang nach den Spielen, wie beispielsweise der „Super Flash“-Interviewbereich, sowie die FIFA-Dolmetsch-App, die bei Pressekonferenzen zum Einsatz kommt. Doch das betraf speziell ihren früheren Job. Was ihr wirklich den Atem raubte, war das Wachstum des Sports und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ insgesamt sowie die Art und Weise, wie die Region durch die beispiellose Begeisterung für das größte und vielfältigste Fussballturnier der Geschichte zusammengewachsen ist.

„Ich glaube, 1994 haben wir den Grundstein gelegt, und der Fussball hat wirklich an Fahrt gewonnen – die MLS und so weiter –, und allein das Wachstum hier in Nordtexas war einfach unglaublich. Und nun zu sehen, wie sich all das 32 Jahre später auszahlt und wir die Welt willkommen heißen …“, sagte Connors.

„Egal, wohin ich gegangen bin – ob zum Laden, den Flur hinunter von meinem Büro oder wohin auch immer –, wenn ein Spiel läuft, hat es jemand eingeschaltet, und wir schauen alle gemeinsam zu. Das war das Wichtigste. Ich glaube, es hat einfach alle zusammengebracht. Es geht um Zusammenhalt und Gemeinschaft, und wir konnten am nächsten Tag alle darüber reden“, fügte sie hinzu. „Wir sprechen alle dieselbe Sprache.“

Für die ehrenamtliche Helferin Eunice Doehring liegen das bleibende Vermächtnis und die Kraft der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in ihrer Fähigkeit, Menschen vom Ende des Flurs bis hin zum anderen Ende der Welt miteinander zu verbinden. 1994 arbeitete sie im Cotton Bowl im Bereich Akkreditierung und Zugangskontrolle. Am VIP-Aufzug lernte sie Albert II., den Fürsten von Monaco, kennen und steht noch immer in engem Kontakt mit ihrem ehemaligen Vorgesetzten. Drei Jahrzehnte später empfängt Doehring als Botschafterin des Spielorts am Dallas Fort Worth International Airport Besucher aus nah und fern.

„Es macht Spaß, die Fans bei ihrer Ankunft zu treffen – sie sind einfach so begeistert, wenn sie landen – und ihnen dann dabei zu helfen, dorthin zu gelangen, wo sie hinmüssen. Das ist bereichernd“, sagte sie. „Ich war sogar auf dem Fan-Festival und habe mich mit einigen Japanern, Kroaten und Argentiniern unterhalten. Selbst im Supermarkt sehe ich sie in ihren Trikots, gehe auf sie zu, heiße sie hier willkommen und frage, ob sie irgendwelche Fragen haben. Es macht einfach Spaß, verschiedene Menschen aus anderen Ländern zu sehen.“ Die Brücken, die durch die FIFA-Weltmeisterschaft geschlagen werden, können Städte vereinen und Ozeane überspannen. Aber sie stärken auch intimere, persönliche Verbindungen. Das Vermächtnis des Turniers von 1994 reicht mittlerweile über Generationen hinweg, und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gibt Eltern die Chance, bewegende Momente zu erleben, in denen sich der Kreis schließt – gemeinsam mit ihren Kindern, die das Ereignis vielleicht zum ersten Mal miterleben.

Der lokale Fan John Julian Martinez hat lebhafte Erinnerungen an den Besuch des Spiels Deutschland gegen die Republik Korea im Cotton Bowl im Jahr 1994. Er erinnert sich an den starken Start des amtierenden Weltmeisters (einschließlich Jürgen Klinsmanns Doppelpack in der ersten Halbzeit) und an die mitreißende Aufholjagd der Koreaner in der zweiten Halbzeit, die die Sympathien des Publikums im Cotton Bowl auf die Außenseiter lenkte.

„Das war hier etwas Neues“, sagte Martinez, „aber 1994 hat den Sport auf jeden Fall bekannter gemacht.“

Jetzt kann Martinez die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gemeinsam mit seinem Sohn Dominic genießen, der ihn zum Fair Park Fan Festival™ begleitet hat. John Julian erzählte, dass er früher Torhüter war. Die Begeisterung rund um das laufende Turnier und das Interesse seines Sohnes, die Spiele gemeinsam anzuschauen, bieten daher eine willkommene Gelegenheit, die Feinheiten des Spiels zu besprechen.