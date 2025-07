US-Präsident Trump lobt die FIFA für ihre „hervorragende Arbeit“ bei der Förderung des Fussballs in den Vereinigten Staaten

Das Staatsoberhaupt der USA äusserte sich während des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in New York – New Jersey

Laut dem US-Präsidenten gehe es beim Fussball darum, „Menschen zusammenzubringen“

FIFA-Präsident Gianni Infantino lobte Trump und sein Team für das unermüdliche Engagement für das Turnier

US-Präsident Donald Trump hat dem Weltverband zur Förderung des Fussballs in ganz Amerika gratuliert. Seit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ ist dieser Sport in den USA enorm gewachsen. Sowohl die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ als auch die gemeinsame Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ mit Kanada und Mexiko werden die Entwicklung noch weiter vorantreiben.

„Die FIFA leistet wirklich hervorragende Arbeit. Dieser Sport blüht immer mehr auf. Er ist einfach grossartig“, so US-Präsident Trump in einem Interview mit DAZN, dem exklusiven globalen Sender der Klub-WM, auf die Frage, wie er die Unterstützung des Weltverbandes für den Fussball in den USA sehe.

„Ich denke, dass der Fussball auch hier sehr beliebt werden wird. Das ist er ja bereits. Der Sport hat viel Aufmerksamkeit erhalten, weshalb auch immer mehr grossartige Spieler hierherkommen werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass sich alles hervorragend entwickeln wird“, sagte er beim Gespräch, das während des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain im MetLife-Stadion in New York – New Jersey stattfand. Auf die Frage, welche Botschaft er den Fussballfans auf der ganzen Welt mitgeben würde, antwortete US-Präsident Trump: „Es geht sowohl um Gemeinschaft als auch darum, dass alle zusammenkommen und zeigen, wie viel Verbundenheit zwischen den Ländern herrscht. Es dürfte wohl die internationalste Sportart sein, die die Welt wirklich zusammenbringen kann“, sagte er.

Das Staatsoberhaupt der USA, das das Endspiel zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino verfolgte, hat eine Task Force im Weissen Haus eingerichtet, die er selbst leitet, um den reibungslosen Ablauf sowohl der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 als auch der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sicherzustellen. „Das ist eine grosse Sache. Wie Sie wissen, ist Gianni [Infantino] ein Freund von mir. Sowohl im Hinblick auf die Liga als auch auf den Sport selbst hat er meiner Meinung nach hervorragende Arbeit geleistet“, betonte er.

Auf Nachfrage verwies der Präsident der Vereinigten Staaten auch auf die Beliebtheit des Wettbewerbs bei den Fans, der insgesamt 2,49 Millionen Zuschauer anzog und zum krönenden Abschluss mit vier tollen Spielen im Stadion in New York – New Jersey endete. Allein das Finale verfolgten 81.118 Personen vor Ort, was die höchste Zuschauerzahl des Turniers war.

„Ich konnte es sehen“, sagte er in Bezug auf eines der Halbfinalspiele. „Wir sind über das Stadion geflogen, das voll besetzt war. Und das sind nur die vier Partien, die ich persönlich verfolgt habe. Es war einfach fantastisch. Wirklich beeindruckend. Selbst aus der Luft konnte man die Menschenmassen sehen, die ins Stadion wollten. Es war toll.“