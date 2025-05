Arbeitsgruppe des Weissen Hauses erörtert anstehende FIFA-Turniere in den USA

Arbeitsgruppe von US-Staatspräsident Donald Trump gebildet

Aufsicht über die Vorbereitungen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Präsident Trump: „Diese Gruppe trägt dazu bei, das grösste, sicherste und beste Fussballturnier der Geschichte zu organisieren“

US-Staatspräsident Donald Trump hat heute die erste Sitzung der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses geleitet, die die Vorbereitungen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beaufsichtigt, und dabei betont, dass diese Gruppe dazu beitrage, das grösste, sicherste und beste Fussballturnier der Geschichte zu organisieren.

Bei der Sitzung in Washington, D.C. ebenfalls zugegen waren FIFA-Präsident Gianni Infantino, US-Vizepräsident JD Vance, US-Ministerin für innere Sicherheit Kristi Noem, US-Verkehrsminister Sean Duffy sowie weitere Vertreter der US-Regierung und der FIFA-Administration. Der US-Präsident bestätigte Andrew Giuliani als geschäftsführenden Direktor der Arbeitsgruppe sowie die Ernennung von Carlos Cordeiro, leitendem Berater des FIFA-Präsidenten, zum leitenden Berater der Arbeitsgruppe.

„Dies ist eine einmalige Möglichkeit, die Schönheit und Grösse Amerikas zu zeigen. Wir können es kaum erwarten, die Fussballfans aus aller Welt zu begrüssen“, sagte der US-Präsident. „Ich habe mein ganzes Team angewiesen, alles in unserer Macht Stehende zu unternehmen, um die Weltmeisterschaft zu einem beispiellosen Erfolg zu machen. Das wird etwas ganz Besonderes. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die WM 2026 das am besten organisierte Fussballturnier der Welt wird.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich von der fortwährenden Unterstützung und vom Engagement der Regierung von Präsident Trump sehr beeindruckt. „Die gesamte Welt wird auf die USA blicken, und Amerika wird die Welt empfangen. Alle, die hierherkommen wollen, um den Fussball zu geniessen, Spass zu haben und zu feiern, haben an den Spielorten und in den elf Städten im ganzen Land die Chance dazu.“ „Wir und die Welt haben volles Vertrauen in die USA sowie in alle Partner und Behörden. Gemeinsam werden wir der Welt etwas präsentieren, das es so noch nie gegeben hat und das es vielleicht auch nie wieder geben wird“, erklärte der FIFA-Präsident mit dem Hinweis darauf, dass die beiden Turniere in den USA eine Wertschöpfung von fast USD 50 Milliarden erzeugen und beinahe 300.000 Stellen schaffen würden.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die die USA gemeinsam mit Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 ausrichten werden, präsentiert 48 Teams, 104 Spiele und 16 Spielorte. Nie zuvor in der 96-jährigen Turniergeschichte hat es eine so grosse und inklusive WM gegeben. Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 ausschliesslich in den USA stattfindet, werden erstmals 32 Klubs aus aller Welt um den Titel kämpfen. Auf dem Programm stehen insgesamt 63 Spiele in zwölf Stadien in elf Städten. Auch für den globalen Klubfussball ist es das grösste und inklusivste Turnier überhaupt.

Treffen der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses 01:45

Weitere Sitzungsteilnehmer waren US-Finanzminister Scott Bessent, US-Justizministerin Pam Bondi, US-Handelsminister Howard Lutnick, die US-Senatoren Todd Young und Shelley Moore Capito, die US-Kongressabgeordneten Darin LaHood und Bryan Steil, Kash Patel, Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI), US-Vizeverteidigungsminister Steve Feinberg, US-Vizeaussenminister Christopher Landau, Russ Vought, Direktor des Office of Management and Budget, Maribel Alcantara, US-Ministerium für innere Sicherheit, und Nick Luna, Sekretär des Präsidenten und Vizestabschef für strategische Umsetzung.

Seitens der FIFA bekleidet Carlos Cordeiro eine zentrale Rolle in der Arbeitsgruppe. Er gehört zu den führenden Geschäfts- oder Organisationsvertretern des Fussballs, der die FIFA seit September 2021 bei neuen strategischen Initiativen zur Förderung des Fussballs auf allen Stufen berät.

Zuvor hat er während mehr als zehn Jahren beim US-amerikanischen Fussballverband Strukturreformen erarbeitet und umgesetzt. Er begann 2007 als unabhängiger Direktor und war von 2018 bis 2020 dessen Präsident. 2018 spielte er als Ko-Präsident eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen nordamerikanischen Bewerbung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.