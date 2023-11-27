Manolo Cáceres’ Trommel ist nach wie vor ein fester Bestandteil der spanischen Spiele

Besser bekannt als „Manolo el del Bombo“, war er bei zehn FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ dabei und weltweit bekannt

Der Superfan verstarb im vergangenen Jahr, woraufhin Juan Macià die Trommelstöcke übernahm

In jedem Gespräch über die Fangemeinde der spanischen Nationalmannschaft kommt unweigerlich die Rede auf eine Basstrommel. Tatsächlich ist jedes Mal, wenn „La Roja“ bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aufläuft, ein Bild sofort präsent: das eines begeisterten Fans, der auf der Tribüne für Stimmung sorgt.

Der verstorbene Manolo Cáceres, besser bekannt als „Manolo el del Bombo“, begann bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien™ ernsthaft, den Soundtrack zu den Spielen der überragenden Iberer zu liefern; seinen letzten trommelinspirierten Tanz auf der Weltbühne führte er vor acht Jahren bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ auf. Er war weltweit bekannt und wurde in manchen Kreisen als der berühmteste Fan seines Landes bezeichnet, während er in anderen Kreisen sogar als der bekannteste Fan der Welt galt.

Cáceres trug stets seine charakteristische baskische Baskenmütze und das Nationaltrikot mit der Rückennummer 12 – als Hommage an die Zuschauer auf den Tribünen, die als „12. Spieler“ des Teams gelten –, während er seine riesige Trommel von einem Stadion zum nächsten schleppte. Die Jungfernfahrt dieses Nationalheiligtums als schlagendes Herz der spanischen Fans führte ihn bereits 1979 nach Zypern. Im weiteren Verlauf war er bei nicht weniger als zehn Auflagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei, darunter auch bei der triumphalen Kampagne von „La Roja“ bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™, sowie bei acht Auflagen der UEFA-Europameisterschaft.

Eine Reihe logistischer Probleme machte die sorgfältig geschmiedeten Pläne des Fans aus Valencia zunichte, bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ seinen Platz in der Zuschauermenge einzunehmen, und drei Jahre später vergoss die weltweite Fussballfamilie eine Träne, als sein Tod bekannt gegeben wurde. Doch lange bevor er sich verabschiedete, lernte Cáceres den Elche-Anhänger Juan Macià kennen, einen weiteren Trommel-Enthusiasten, der nun dafür sorgt, dass Spaniens Stars weiterhin zu einem mitreißenden Rhythmus ihr Können unter Beweis stellen.

„Ich kannte Manolo schon aus der Zeit, als Spanien in Elche gespielt hatte. Bei einem dieser Spiele im Estadio Martínez Valero hatte er seine Trommel nicht dabei. Da ich bei allen Heimspielen meines Teams als Trommler fungiere, habe ich ihn so kennengelernt“, verriet das treue Mitglied des Fanclubs „Furia Española“.

„Er fragte mich, ob er sich meine Trommel ausleihen könne. Ich willigte ein, und er fing an, drauf loszuschlagen. Von da an wurden wir beste Freunde. Wir trafen uns bei jeder Europameisterschaft und jeder Weltmeisterschaft, zu der wir fuhren.“

Macià war überaus stolz darauf, diesem kulturellen Phänomen – das unter spanischen Fans Kultstatus genießt – seinen wertvollsten Besitz zu leihen.

„Die Tatsache, dass Manolo auf meiner Trommel spielte, und vor allem, dass er dies in dem Stadion tat, in dem ich alle zwei Wochen selbst Trommel schlug, war eine riesige Freude. Danach erlebten wir bei zahlreichen Turnieren einige großartige Momente. Wir haben über viele Jahre hinweg gemeinsam ganz besondere Tage verbracht“, erzählte der 61-jährige Urgestein.

Cáceres verstarb im vergangenen Mai im Alter von 76 Jahren nach längerer Krankheit. Sein Vermächtnis wurde posthum gewürdigt, als er bei den The Best FIFA Football Awards™ 2025“ in die engere Auswahl für den FIFA-Fanpreis kam.

„Seine Nominierung hat mich sehr stolz gemacht“, strahlte Macià. „Er hat so viel für Spanien getan und sich mit Leib und Seele für das Team eingesetzt. Das Einzige, was ich wirklich bedaure, ist, dass Manolo nicht geehrt wurde, solange er noch unter uns war.“

Macià sprang bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ für seinen trommelnden Kumpel ein. Die musikalisch geprägte Liebesbeziehung des aus Elche stammenden Musikers zu seiner Nationalmannschaft begann bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland™, und nachdem ihn seine Leidenschaft seitdem in atemberaubende 26 Länder geführt hat, ist nun die Zeit gekommen, dass er bei dem nordamerikanischen Großereignis im Rampenlicht steht.

„Er sagte zu mir: ‚Sorge dafür, dass du in meine Fußstapfen trittst, Juan‘, und ich antwortete ihm, dass mir das niemals gelingen würde, weil er einzigartig war. Okay, ich gehe vielleicht zu Spielen und heize dem Publikum ein, aber … Manolo war für mich immer ein Vorbild, und das habe ich ihm auch gesagt. Ich werde zu den Spielen der Nationalmannschaft gehen, wann immer ich kann. Er war bei zehn (FIFA-)Fussball-Weltmeisterschaften dabei, und ich war bisher bei sechs. Ich bin wirklich dankbar für all die Unterstützung, die er mir gegeben hat, besonders bei meinen ersten Weltmeisterschaften. Wir standen uns sehr nahe. Ich hoffe, noch drei oder vielleicht vier weitere Auflagen zu erleben. Das ist es, was mich antreibt. Manolo war zunächst ein Vorbild und wurde schließlich ein Freund. Wir haben uns oft angerufen und unsere Pläne besprochen“, erzählte er.

Da die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in vollem Gange ist, dreht sich das Gespräch um das Streben der Schützlinge von Luis de la Fuente nach einem zweiten Weltmeistertitel und um die entscheidende Rolle, die der gläubige Schlagzeuger dabei zu spielen hat. Er war am vergangenen Montag beim Auftaktspiel Spaniens gegen Kap Verde in Atlanta, Georgia, im Einsatz – ein Duell, das torlos endete. Nach dem Spiel reiste Macià mit einem einzigen Gedanken im Kopf zurück nach Spanien: nach Nordamerika zurückzukehren und dort bis nach dem Finale zu bleiben.

„Ich fliege nächsten Dienstag nach Los Angeles und habe vor, bis nach der Endrunde dort zu bleiben. Mein Rückflug ist für den 20. Juli [den Tag nach der Endrunde] ab New York gebucht.“

„Wir müssen hinter den Jungs stehen, ein Spiel nach dem anderen angehen und sehen, wohin uns das führt. Ich hoffe, wir schaffen es, unsere Gruppe zu gewinnen. Ich könnte nicht aufgeregter sein“, sagte Macià aus Spanien, wo er die Tage bis zu seiner Abreise in die USA zählt und dessen Vorfreude ins Unermessliche steigt, wenn er sich mit Freunden beim Turnier unterhält.

„Es gab jede Menge Nachrichten mit der Frage: ‚Warum ist Juan nicht hier?‘, worauf ich antworte, dass ich neidisch bin und dass ich im Handumdrehen wieder bei ihnen sein werde. Ich habe sie dazu aufgefordert, die Jungs anzufeuern, und ihnen gesagt, dass Spanien gewinnen muss und dass ich am kommenden Dienstag wieder mittendrin sein werde.“