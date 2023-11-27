Die Longs feiern die Auswirkungen der WM auf Kansas City und darüber hinaus

Angie und Chris Long sind die Mehrheitseigentümer des NWSL-Vereins Kansas City Current

Die Longs beschlossen, zu investieren, nachdem sie Spiele bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ besucht hatten

Das Ehepaar unterstreicht die Bedeutung der nächsten Ausgabe des wichtigsten Frauen-Turniers der FIFA, das 2027 in Brasilien stattfinden wird

Angie und Chris Long verbrachten 2019 einen Monat in Frankreich, als sie eingeladen wurden, mehrere Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zu besuchen. Beide kommen aus der Finanzbranche und waren von dem, was sie erlebten, fasziniert.

„Die Fans, die kommerzielle Seite und ganz einfach die Tatsache, dass es eine der schönsten Sportarten der Welt ist, haben uns wirklich beeindruckt“, sagte Chris. „Wir haben das sehr ernst genommen und uns gefragt: ‚Könnten wir nicht zurückkehren und in ein Team in Kansas City investieren, das genauso erfolgreich sein könnte wie das, was wir hier erleben?‘“

„Es war unglaublich zu sehen, wie der Frauenfussball weltweit wuchs“, fügte Angie hinzu. „Wir wussten bereits, dass er in den USA enorm wichtig ist, aber zu sehen, wie er in ganz Europa und dem Rest der Welt florierte, war etwas ganz Besonderes.“

Fussball war für beide kein Neuland. „Ich habe mit vier Jahren angefangen zu spielen und war Torhüterin“, erinnerte sich Angie. „Ich habe dieses schöne Spiel schon immer geliebt.“ „Es war die erste Sportart, in der ich meine Kinder trainieren konnte“, erklärte Chris. „Alle vier liebten Fussball schon von klein auf, also engagierte ich mich sowohl als Elternteil als auch als Trainer.“

Vor diesem Hintergrund schlossen sich die Longs mit Brittany Mahomes zusammen, einer ehemaligen Fussballerin und Ehefrau von Patrick Mahomes, dem Quarterback des renommierten NFL-Teams Kansas City Chiefs. Sie entschieden sich, die Franchise des Teams zu erwerben, das ursprünglich in Kansas City gespielt hatte, bevor es nach Utah umzog.

Infolgedessen kehrte der Royals FC 2021 nach Kansas City zurück und nahm vor Beginn der Spielzeit 2022 den Namen Kansas City Current an. Der Verein ist der einzige in der National Women’s Soccer League, der über ein eigens für den Frauenfussball erbautes Stadion verfügt, das 2024 eröffnet wurde.

Die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ direkt vor der Haustür ist eine große Sache, sagen die Longs. Darüber hinaus verfolgten sie im Vorfeld des ersten Spiels in Kansas City – Argentinien gegen Algerien, bei dem Lionel Messi alle drei Tore beim 3:0-Sieg des Titelverteidigers erzielte –, wie eine ihrer eigenen Spielerinnen, Temwa Chaŵinga, an der Zeremonie vor dem Spiel teilnahm.

An der Seite von Chaŵinga standen Brittany und Patrick Mahomes, die das Spektakel genossen und sogar Zeit hatten, sich kurz mit FIFA-Präsident Gianni Infantino zu treffen und sich mit dem FIFA WM-Pokal fotografieren zu lassen.

„Fussball ist hier bereits sehr stark vertreten, aber ich glaube, dass diese Veranstaltung (die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™) alle Generationen miteinander verbindet“, sagte Angie Long. „Wo man auch hinschaut – in Zeitungen, im Fernsehen und im Radio – dreht sich alles um die Fussball-Weltmeisterschaft™, was die Art und Weise verändert, wie die Menschen in den USA den Fussball wahrnehmen.“

Angie geht davon aus, dass die Auswirkungen landesweit zu spüren sein werden – auch im Frauenfussball. „Immer mehr Menschen kennen den Sport und er wird Teil ihres Lebens. Wer ihn einmal erlebt hat, vermisst ihn, wenn er ihn nicht wieder sieht. Ich glaube, er wird noch mehr an Bedeutung gewinnen, und wir werden sehen, dass mehr Menschen zu den Spielen kommen und den Teams und Spielern folgen.

Chris ist der Ansicht, dass man aus dem Turnier viele Lehren ziehen kann, aber eine sticht besonders hervor. „Ich denke, eines der besten Dinge ist, dass das Spiel selbst – das Produkt – einfach unglaublich ist“, merkt er an. „Die FIFA leistet hervorragende Arbeit dabei, es auf so viele verschiedene Arten zu vermarkten. Wenn man darüber nachdenkt, was Fussball für so viele Menschen bedeutet, ist es viel mehr als nur ein Spiel. Es ist Kultur, es ist Gesellschaft und es ist fast wie eine Religion. Ich denke, es auf diese Weise zu präsentieren, ist ein ganz anderer Ansatz als der, den die USA in der Vergangenheit verfolgt haben.“

Als wichtige Persönlichkeiten des Frauenfussballs in den USA freuen sich beide darauf, dass die nächste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Brasilien ausgetragen wird. „In unserer Liga gibt es eine wahre Talentschmiede aus Brasilien“, sagte Angie. „Ich finde das fantastisch und bin überzeugt, dass dies dazu beitragen wird, den Frauenfussball in einem Land weiter zu fördern, dessen Bevölkerung bereits jetzt so leidenschaftlich für diesen Sport ist.“