Spaniens Halbfinalsieg gegen Frankreich zum Abschluss des Gastspiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Dallas

Spanien nach Triumph gegen Frankreich im Dallas-Stadion im Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Insgesamt neun Spiele im Dallas-Stadion – so viele wie in keinem anderen der insgesamt 16 Spielorte

Mehrere Turnierrekorde in Dallas, u. a. vom Argentinier Lionel Messi

Das spannende Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Spanien war ein würdiger Abschluss für den beeindruckenden Auftritt des Dallas-Stadions bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

In der bereits neunten WM-Partie in Texas – der höchsten Anzahl unter allen 16 Spielorten – sicherte sich Spanien mit einem 2:0-Sieg gegen Frankreich zum zweiten Mal den Einzug in ein WM-Finale.

„Neun WM-Spiele in gerade einmal 31 Tagen waren ein echter Marathon und erforderten eine aussergewöhnliche Planung, Koordination und Einsatzbereitschaft. Ohne die unzähligen Menschen und Organisationen im Hintergrund wäre dies nicht möglich gewesen“, sagte Monica Paul, Präsidentin des lokalen WM-Organisationskomitees, die mit Frankreich bereits das 15. Team in Dallas begrüssen durfte.

„In den letzten Wochen haben Fans aus aller Welt unsere Stadien, Parks, Restaurants, Stadtviertel und unsere Herzen gefüllt. Verschiedene Sprachen waren zu vernehmen, verschiedene Fahnen zu sehen und verschiedene Lieder zu hören. Gemeinsam war allen die Begeisterung für den Fussball und die Überzeugung, dass der Sport uns alle verbindet. Dallas hat schon immer gross gedacht. In diesem Sommer haben wir aber nicht nur gross gedacht, sondern uns der Welt auch von unserer besten Seite gezeigt.“

Dallas‘ WM-Gastspiel begann am 14. Juni mit einem wahren Drama, als Daichi Kamada Japan im Auftaktspiel der Gruppe F gegen die Niederlande mit seinem Ausgleich in der 88. Minute einen Punkt sicherte. Die Asiaten holten sich hier später einen weiteren Punkt und qualifizierten sich dank dem 1:1-Unentschieden – wie auch Gegner Schweden – für das Sechzehntelfinale.

Englands Lauf ins Halbfinale begann in Dallas mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Kroatien (Vizeweltmeister von 2018). Mit Luka Modrić stand dabei erstmals ein kroatischer Spieler bei fünf WM-Endrunden auf dem Platz.

Beim ersten seiner beiden Auftritte in Dallas schrieb danach auch der Argentinier Lionel Messi Geschichte, als er nach einem verschossenen Strafstoss beide Tore zum 2:0-Sieg des dreifachen Weltmeisters gegen Österreich erzielte und damit den Deutschen Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen ablöste.

Beim 3:1-Erfolg gegen Jordanien im letzten Spiel der Albiceleste in der Gruppe J gehörte Messi erneut zu den Torschützen. Für die damit ausgeschiedenen Jordanier blieb nach dem Ehrentreffer von Mousa al-Tamari als Trost, dass sie als einzige der vier Turnierdebütanten in allen drei Gruppenspielen getroffen hatten.

Mit dem Sechzehntelfinalduell zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen waren bereits vier Konföderationen in Dallas vertreten. Obschon Amad Diallo für die Ivorer das erste Tor in einem WM-K.-o.-Spiel erzielte, sicherte sich Norwegen dank Erling Haalands Treffer in der 86. Minute den Einzug ins Achtelfinale.

Mehr Glück hatte das zweite afrikanische Team in Dallas. Dank dem Sieg im Elfmeterschiessen gegen Australien qualifizierte sich Ägypten im ersten WM-K.-o.-Duell zwischen den Konföderationen Afrikas und Asiens für die nächste Runde.

Dallas sorgte für noch mehr WM-Geschichte, als der spanische Schlussmann Unai Simón beim 1:0 im Achtelfinale gegen Portugal zum sechsten Mal ungeschlagen blieb und damit den Turnierrekord von Walter Zenga brach. Mit 70 649 Besuchern war das Stadion beim Triumph des späteren Finalisten gegen seinen Nachbarn und Mitausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ ausverkauft. Damit war die Marke von 50 Millionen Zuschauern bei allen WM-Endrunden geknackt.