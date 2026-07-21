Der Brief, der eine besondere Familie mit Cristiano Ronaldo zusammenbrachte: „Ich konnte sie nicht im Stich lassen“

Erfüllung eines Traums dank einer zufälligen Begegnung während der routinemässigen Barrierefreiheitskontrollen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beim Spiel Kolumbien gegen Portugal in Miami

Zwei von Cristiano Ronaldo signierte Fussbälle für die an Muskeldystrophie leidenden Brüder Berestovsky als Überraschungsgeschenk beim Bronzespiel zwischen England und Frankreich

Start eines eigenen Social-Media-Kanals der Familie nach diesem Erlebnis, um andere zum Träumen zu inspirieren

Bei den üblichen ADA-Kontrollen (Americans with Disabilities Act) während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bei der Partie zwischen Kolumbien und Portugal in Miami fragte Alina Hoberg, Koordinatorin für Menschenrechte und Nachhaltigkeit bei der FIFA, die Fans in den barrierefreien Sitzbereichen, ob sie Mobilitätshilfe benötigten. Sie traf dabei auf eine Familie mit den beiden Söhnen Michael und Vladimir, die an Muskeldystrophie leiden und für die dank dieser Begegnung ein Traum in Erfüllung gehen sollte.

„Sie kamen auf mich zu und erzählten mir, dass sie die schönste Zeit ihres Lebens hätten, weil dies das erste Spiel sei, bei dem sie [Cristiano] Ronaldo live sehen würden“, sagte Alina Hoberg. „Im Gespräch mit ihnen wurde mir klar, dass sie etwas Besonderes waren. Die Jungen lächelten und waren einfach glücklich, dort zu sein. Sie hatten wirklich die schönste Zeit ihres Lebens, wie sie betonten. Als sie mir den Brief überreichten, wusste ich, dass ich etwas unternehmen musste. Ich durfte sie nicht im Stich lassen.“

Anna Berestovsky, die Mutter der Jungen, ist schon seit Jahren ein Fan von Ronaldo. „Als ich 15 war, haben wir Cristiano Ronaldo zum ersten Mal im Fernsehen spielen sehen. Seitdem habe ich mir jede Meisterschaft, jede Europameisterschaft und natürlich auch die FIFA-Turniere angesehen“, sagte sie.

Der Brief, der eine besondere Familie mit Cristiano Ronaldo zusammenbrachte 03:51

Ihr Sohn verfolgt die Karriere des Stürmers schon seit seiner frühen Kindheit. „Vladimir schwärmt für Cristiano Ronaldo, seit er fünf Jahre alt ist. Früher spielte er jeden Tag nach der Schule Fussball, bis er nicht mehr laufen konnte. Und auch danach trug er in der Schule weiterhin sein Ronaldo-Trikot.“

Die Familie hat ein schwieriges Jahr hinter sich, da sich die Jungen kurz vor Turnierbeginn einer Beinoperation unterziehen mussten. Anna hatte deshalb einen Brief verfasst, in dem sie die Geschichte ihrer Familie schilderte, und vor dem Turnier an Fernsehsender und Organisationen verschickt. Die Aktion zugunsten ihrer Söhne blieb aber erfolglos. „Da die WM bereits im Gange war, war es zu spät, noch grosse Veranstaltungen zu organisieren – so wurde es mir zumindest gesagt“, erklärte sie.

Der Familie gelang es aber, mithilfe von Verwandten und Freunden Tickets für ein Spiel von Portugal zu ergattern. Und bei diesem Spiel gelangte – fast zufällig – ein zweiter Brief in die richtigen Hände. „Mein Mann hatte zufällig einen Brief im Rucksack“, erzählte sie. „Es war Zufall und nicht geplant. Er sagte: ,Warum soll ich ihn nicht jemandem geben? Einem FIFA-Vertreter oder einem Journalisten. Vielleicht können wir dem Traum der Jungs ein Stückchen näherkommen und noch mehr tun.‘“ Da kein Stift zur Hand war, improvisierte die Familie: „Ich hatte Wimperntusche dabei. So hat er meine Telefonnummer mit der Wimperntusche aufgeschrieben.“ Mehreren Personen wurde der Brief angeboten. Alina Hoberg nahm ihn.

„Ich kann nichts versprechen, aber ich werde mein Bestes versuchen“, sagte sie der Familie, bevor sie den Brief am nächsten Tag ins FIFA-Büro brachte. Gemeinsam mit einem Kollegen konnte sie über die Team-Services-Abteilung dafür sorgen, dass der Brief Portugals Teamquartier erreichte und zur Mannschaft gelangte.

Ausserdem liessen die beiden zwei Fussbälle nach Toronto (Kanada) schicken, die von Ronaldo nach dem 2:1-Sechzehntelfinalsieg gegen Kroatien signiert wurden. Danach wurden die Bälle nach Miami zurückgeschickt.

„Ein paar Tage später schickte sie mir eine SMS, die mich sprachlos machte“, sagte Anna. „Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe sie angerufen und erfahren, dass der lang ersehnte Traum möglicherweise wahr werden könnte.“

Die Familie wurde von der FIFA zum Bronzespiel eingeladen, das England gegen Frankreich mit 6:4 gewinnen sollte, hatte aber keine Ahnung von den signierten Bällen. Alina Hoberg denkt noch heute viel an die erste Begegnung. „Die Mutter erzählte mir, dass sie einen Brief für ihn geschrieben hätten, und gaben ihn mir, weil ich ihre grösste Hoffnung sei“, erzählte sie. „Ich sagte ihnen, dass ich nichts versprechen könne, aber mein Bestes versuchen würde. Ich konnte einfach nicht Nein sagen.“

Das Erlebnis hat die ganze Familie sehr berührt. Sie hat deshalb noch am selben Tag einen Instagram-Kanal gestartet und als Erstes Bilder von der grossen Überraschung gepostet.