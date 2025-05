Spielort, Datum und Ticketinformationen für das Entscheidungsspiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bestätigt

Duell zwischen den Concacaf-Spitzenklubs LAFC und Club América am Samstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr Ortszeit um den letzten Startplatz bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Austragung des mit Spannung erwarteten Entscheidungsspiels im BMO-Stadion in Los Angeles (Kalifornien)

Exklusiver 24-stündiger Ticketvorverkauf für Mitglieder des LAFC und von Club América am 16. Mai ab 10.00 Uhr Pazifik-Zeit, Beginn des allgemeinen Kartenverkaufs am 17. Mai auf lafc.com/tickets

Der letzte Startplatz für die hochkarätige FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird am Samstag, 31. Mai, vergeben, wenn sich der Los Angeles Football Club (USA) und Club América (Mexiko) um 19.30 Uhr Ortszeit im BMO-Stadion in Los Angeles (Kalifornien) in diesem epochalen Entscheidungsspiel gegenüberstehen.

Tickets für diesen Showdown sind ab Samstag, 17. Mai, auf lafc.com/tickets erhältlich. Mitglieder des LAFC und von Club América haben bereits am Freitag, 16. Mai, exklusiven Zugang zu Tickets.

Nach den jüngsten Beschlüssen des Sportschiedsgerichts hat die FIFA beschlossen, dass der letzte Teilnehmer der Klub-WM bei einem Entscheidungsspiel zwischen dem Los Angeles Football Club (Zweiter hinter Club León bei der Concacaf Champions League 2023) und Club América (am besten rangiertes Team in der Konföderationsrangliste für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ nach dem Abschluss der Ausgabe 2024 des Concacaf Champions Cup, d. h. der letzten Saison, die für die Qualifikation der Klubs für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ berücksichtigt wurde) ermittelt wird.

Bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten wird eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten mit einer Pause von fünf Minuten gespielt. Sollte das Spiel auch nach der Verlängerung noch unentschieden stehen, wird der Gewinner im Elfmeterschiessen ermittelt. Der Gewinner des Entscheidungsspiels erhält den letzten Startplatz bei der prestigeträchtigen Klub-WM und spielt in der Gruppe D gegen CR Flamengo (Brasilien), Espérance Sportive de Tunisie (Tunesien) und den Chelsea FC (England).

Die Gruppenspiele des LAFC bzw. von Club América finden am 16. Juni in Atlanta (Mercedes-Benz-Stadion), am 20. Juni in Nashville (GEODIS Park) und am 24. Juni in Orlando (Camping-World-Stadion) statt. Der Spielplan des Turniers ist hier zu finden.

Grösster, inklusivster globaler Klubwettbewerb

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ treten ab Samstag, 14. Juni, im Hard-Rock-Stadion in Miami 32 Topteams aller sechs Konföderationen gegeneinander an. Auf dem Programm stehen insgesamt 63 Spiele in elf Städten (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C.). Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, 13. Juli, im MetLife-Stadion, bei dem der Klubweltmeister gekürt wird.