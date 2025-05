FIFA fällt Entscheid zu letztem Team bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Die FIFA begrüsst das Urteil des Sportschiedsgerichts (CAS), in dem die Beschwerden von CF Pachuca, Club León und der Asociación Liga Deportiva Alajuelense in Bezug auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ abgewiesen wurden.

In Übereinstimmung mit dem anwendbaren Turnierreglement wird das Team, das Club León ersetzt, in einem Entscheidungsspiel zwischen dem Los Angeles Football Club (Zweiter hinter Club León im Concacaf Champions Cup 2023) und Club América (am besten rangiertes Team in der Konföderationsrangliste der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ nach dem Abschluss der Ausgabe 2024 des Concacaf Champions Cup, d. h. der letzten Saison, die für die Qualifikation der Klubs für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ berücksichtigt wurde) ermittelt.