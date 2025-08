Colón-Fan von der Wiege an mit einer Erinnerung für das ganze Leben

Daniel Iñiguez wurde dabei gefilmt, wie er seinen zwei Monate alten Sohn in der Halbzeitpause eines La-Liga-Spiels in Argentinien fütterte.

Dieser Moment brachte ihm den FIFA Fanpres bei den The Best FIFA Football Awards™ in London ein.

"[Club Atlético] Colón ist die Mannschaft, die ich seit meiner Kindheit liebe, und das kann ich jetzt meinem Sohn und meiner Tochter vermitteln.

Das Bild wurde im Fernsehen gezeigt und verbreitete sich in Windeseile: Ein Fan von Colón de Santa Fe füttert in der Halbzeitpause eines argentinischen Profispiels auf der Tribüne sein kleines Baby mit der Flasche.

Daniel Iñiguez hätte sich nie vorstellen können, dass er am 21. Mai 2023, als er seinen 51 Tage alten Sohn im Stadion seines geliebten Vereins fütterte, mit dem FIFA-Fan-Award geehrt werden würde, der Gesten auszeichnet, mit denen sich Fans auf der ganzen Welt identifizieren können und die eine besondere Form des Engagements und der Leidenschaft für ihre Mannschaft oder den Fussball im Allgemeinen ausdrücken.

"Ich bin so aufgeregt. Ich habe keine Worte. Das ist das Schöne am Fussball: der Sport, den ich liebe und für den ich mich sehr engagiere. [Club Atlético] Colón ist die Mannschaft, die ich seit meiner Kindheit liebe", sagte Iñiguez.

"Küsse an euch beide [seine Partnerin Fernanda und sein Sohn Tiziano, die ihn bei der Show begleiteten], an Milena und Delfina und an meine ganze Familie. Es ist unglaublich, dass ich Tiziano so etwas zeigen kann. Mein Vater hat das mit mir gemacht, und ich mache es mit meinen eigenen Kindern. Das ist eine Tradition. Es ist eine Familie, und Colón ist sein Volk".

Iñiguez, der in seiner Familie und unter Freunden besser als Toto bekannt ist, ist Vater von Milena (13) und Delfina (10) und war schon immer ein Anhänger der Sabaleros. Er und seine Frau beschlossen, ihren Sohn zu seinem ersten Spiel mitzunehmen, nachdem sie sich zuvor über das Wetter informiert hatten.

Fan-Preis | The Best FIFA Football Awards™ 2023 05:03

Beim 1:1-Unentschieden gegen Barracas Central hielt Fernanda Tiziano während der gesamten ersten Halbzeit auf dem Arm und übergab das Baby erst in der Halbzeitpause an Daniel, weil sie müde war. Sie war auch die erste, die am 14. September von der Nominierung für den FIFA Fan Award erfuhr, da Daniel sein Telefon zur Reparatur gebracht hatte und sich die Nachricht schnell in Santa Fe verbreitete.

Nur wenige Stunden später, vor dem Spiel gegen Rosario Central in der Copa de la Liga, wurde die Familie Iñiguez vom Verein auf dem Spielfeld geehrt. Facundo Garcés, der Mannschaftskapitän, überreichte Daniel ein Vereinstrikot und sagte zu ihm: "Damit musst du bei der Siegerehrung dabei sein!"

Die Tage nach der Bekanntgabe waren mehr als aufregend, sowohl wegen der Medienberichterstattung als auch wegen der Kommentare seiner Kollegen auf dem Santa Fe Fruit and Vegetable Producers and Suppliers Market.

Während es eine Familie aus Argentinien war, die auf der Bühne in London glänzte, war es Daniel, der den Medien in seinem Land Rede und Antwort stand, als die Nominierung bekannt wurde. "Diesmal war ich mit Tiziano an der Reihe, aber wir repräsentieren alle Fussballfans. Die von Colón, aber auch die von Unión - ihrem klassischen Rivalen - die von River, die von Boca. Alle, die ihre Familien, ihre Söhne und Töchter mit ins Stadion nehmen.

Daniels Mitstreiter im Finale waren Fran Hurndall und ein junger kolumbianischer Fan von Millonarios.

Fran Hurndalls Liebe zum Fussball führte sie auf eine herausfordernde Reise, als sie während der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im letzten Sommer einen Ball 1000 km zwischen der Gold Coast und Sydney dribbelte, um Frauen und Mädchen für den Sport zu begeistern und Geld für die Wohltätigkeitsorganisation Women Sport Australia zu sammeln.

Während des Turniers legte sie durchschnittlich 32 km pro Tag zurück und dokumentierte ihre Leistungen ausführlich. Am Tag des Endspiels der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, bei dem sich Spanien gegen England zum Weltmeister krönte, beendete sie ihren Erfolg im Stadium Australia.

Der Sieg der Millonarios gegen Alianza Petrolera am 10. Mai 2023 bedeutete viel mehr als nur drei wichtige Punkte für den Verbleib an der Spitze der kolumbianischen Liga. Am Tag nach dem Spiel sollte der junge Millonarios-Fan Miguel Ángel von seinen Leiden erlöst werden, nachdem bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert worden war.

Juan Pablo Vargas war in der Umkleidekabine von Millonarios, als der junge Fan die Mannschaft vor dem Spiel besuchte, um seine Lieblingsmannschaft ein letztes Mal zu sehen.

"Wir waren alle still, niemand wollte ein Wort sagen", sagte der Verteidiger aus Costa Rica. "Es ist schwierig, einen Menschen so zu sehen, und noch schwieriger, wenn man weiß, was mit ihm passieren wird. Mackalister [der Mannschaftskapitän von Millonarios] sagte uns, wir sollten das Spiel für ihn spielen, für sein letztes Spiel: 'Wenn er uns verlässt, soll er uns glücklich verlassen‘.