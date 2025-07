FIFA-Legenden Cafú und Materazzi gratulieren dem Weltverband zur Klub-WM: „Jeder wird daran teilnehmen wollen“

Nach drei Wochen spannender Action stehen beim Turnier mit 32 Teams nun endlich die Halbfinal-Begegnungen an: Am Dienstag, dem 8. Juli, trifft der brasilianische Klub Fluminense FC im ersten Semifinale auf Chelsea FC. Am darauffolgenden Tag kommt es dann zum Schlagabtausch zwischen den beiden europäischen Schwergewichten Paris Saint-Germain und Real Madrid C.F. Beide Partien werden im MetLife-Stadion in New York – New Jersey ausgetragen, wo am Sonntag, dem 13. Juli, auch das Finale stattfindet, in dem der erste echte Klub-Weltmeister gekürt wird.