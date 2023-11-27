Brasilien sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen weiterhin auf Platz eins der FIFA-Futsal-Weltrangliste

Seleção in der Männer- und Frauenrangliste weiterhin an der Spitze

Fünf Neuzugänge in beiden Ranglisten, Kamerun bei den Männern zurück

Anhaltendes Wachstum des Futsals nach der ersten Ausgabe der FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ 2025 und dem Männerturnier 2024 in Usbekistan

Aktualisierte Ranglisten Grundlage für die Setzliste bei den bevorstehenden Auslosungen für die Olympischen Jugendspiele

Brasilien steht in der FIFA-Futsal-Weltrangliste sowohl der Frauen als auch der Männer weiterhin an der Spitze. Die neusten Ausgaben der Ranglisten mit je fünf neuen Teams unterstreichen den anhaltenden globalen Boom der Sportart.

Für die Frauenrangliste vom Mai 2026 wurden 84 neue Spiele berücksichtigt, zehn davon vom Ende des letzten Jahres, während es bei den Männern 321 Spiele sind, wovon wiederum 64 Ende 2025 ausgetragen wurden. Die Partien der Frauen umfassen 18 Qualifikationsspiele für die UEFA-Futsal-EM der Frauen 2027 und 66 Freundschaftsspiele. In die Wertung der Männer flossen Begegnungen des Futsal-Asien-Pokals 2026 (27. Januar bis 7. Februar in Indonesien), der CONMEBOL Copa América de Futsal 2026 (24. Januar bis 1. Februar in Paraguay), der UEFA-Futsal-EM 2026 (21. Januar bis 7. Februar in Lettland, Litauen und Slowenien), 54 regionale und Qualifikationsspiele für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ sowie 177 Freundschaftsspiele.

Im Vergleich zur letzten Ausgabe der FIFA-Frauen-Futsal-Weltrangliste vom Dezember 2025 blieben die ersten sechs Positionen mit Brasilien, Spanien, Portugal, Argentinien, Italien und Japan unverändert. Dahinter folgen Thailand und Kolumbien. Grösster Aufsteiger ist Frankreich, das 15 Plätze gutmacht und neu auf Rang 33 liegt. Costa Rica und Fidschi haben auch etliche Plätze hinzugewonnen und liegen neu auf Rang 27 bzw. 59.

Bhutan (89), Nepal (91), Pakistan (94), Sri Lanka (95) und die Malediven (96) sind erstmals rangiert, wodurch neu insgesamt 96 Teams in der Rangliste geführt werden.

Bei den Männern hat Brasilien nach seinem insgesamt 12. Triumph bei der CONMEBOL Copa América de Futsal 2026 – Rekord – seine Spitzenposition behauptet.

In der aktuellen Rangliste liegen auf den ersten fünf Plätzen Teams, die bei den jüngsten Kontinentalmeisterschaften im Finale standen. Der Seleção dicht auf den Fersen ist Vizeeuropameister Portugal (2), gefolgt vom neuen Europameister Spanien (3). Dahinter folgen Argentinien (4) und die IR Iran (5), die ihren Titel beim Asien-Pokal verteidigen konnte. Finalgegner Indonesien klettere um zehn Plätze auf Rang 14.

Nordmazedonien (58), Montenegro (61), Copa-América-Halbfinalist Peru (34) und Norwegen (82) sind die grössten Aufsteiger, während Kap Verde (133), Sri Lanka (140), Bhutan (141), Senegal (142) und Kenia (143) zum ersten Mal klassiert sind. Kamerun (77) wird nach seinem internationalen Comeback nach mehr als acht Jahren wieder in der Rangliste geführt. Afghanistan hat schliesslich sieben Plätze gutgemacht und liegt neu Rang 21.