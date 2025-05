Auslosungen für den FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™ und die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ in Doha

Beide Auslosungen am Sonntag, 25. Mai, ab 20.00 Uhr (Ortszeit) in Doha mit Liveübertragung auf FIFA+

23 Nationalteams beim FIFA-Arabien-Pokal 2025™ dabei, Qualifikationsphase am 25. und 26. November, Endrunde vom 1. bis zum 18. Dezember

Erste Ausgabe der auf 48 Teams erweiterten FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ vom 3. bis zum 27. November 2025

Rund 550 Gäste werden bei der um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) beginnenden Veranstaltung im Hotel Raffles erwartet.

Den Anfang macht die Auslosung für den FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™ mit insgesamt 23 Teams der asiatischen und der afrikanischen Fussballkonföderation.

Die 14 Teams, die in der am 3. April 2025 veröffentlichten FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste am schlechtesten klassiert waren, bestreiten die Qualifikationsphase, bei der am 25. und 26. November sieben K.-o.-Spiele ausgetragen werden.

Die Gewinner dieser Partien stehen in der Endrunde mit den neun am besten rangierten und damit direkt qualifizierten Teams, darunter auch Gastgeber Katar und Titelverteidiger Algerien. Die 16 Teams werden in vier Vierergruppen von A bis D gezogen.

Die Auslosung wird von FIFA-Turnierdirektor Jaima Yarza durchgeführt und vom katarischen Fernsehmoderator Mohammed Saadon al-Kuwari präsentiert. Als Assistenten stehen Yarza ehemalige und aktuelle Grössen des arabischen Fussballs zur Seite, wie Hassan al-Haydos (Katar), Rabah Madjer (Algerien), Yasser al-Qahtani (Saudiarabien) und Wael Gomaa (Ägypten).

Grosses Ziel der 16 Nationalteams bei der Endrunde ist das Finale, das am katarischen Nationalfeiertag (18. Dezember) über die Bühne geht und die Krönung der zweiten Ausgabe dieses Turniers ist, die wiederum in Katar veranstaltet wird.

Danach folgt die Auslosung für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™, bei der die Begegnungen der Gruppenphase sowie die möglichen Paarungen für die K.-o.-Phase des auf 48 vergrösserten Turniers ermittelt werden.

Die Teams werden auf vier Töpfe mit je zwölf Mannschaften verteilt. Die Grundlage dafür bildet eine FIFA-Rangliste, die anhand der Leistungen bei den letzten fünf Turnierausgaben erstellt wurde. Die Teams werden in zwölf Gruppen von A bis L gelost.

Vorgenommen wird die Ziehung von Roberto Grassi, der bei der FIFA für die Jugendturniere verantwortlich ist. Unterstützt wird er von Abdulaziz al-Sulaiti, der mit Katar 2005 bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ aufgelaufen ist, und Julian Draxler, der mit Deutschland 2014 Weltmeister wurde.

Die diesjährige wegweisende Ausgabe beginnt am 3. November im topmodernen Aspire-Zone-Komplex, der das Herz des Turniers bildet.

Das kompakte Format garantiert während 25 Tagen eine mitreissende Atmosphäre, ein motivierendes Umfeld für die Teams und ein familienfreundliches Erlebnis für die Fans, die in den Genuss einer einzigartigen Mischung aus Unterhaltung, globalem Flair und Weltklassefussball kommen.

Der Höhepunkt ist das Finale am 27. November im Khalifa-International-Stadion, das nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ nun die atemberaubende Kulisse des Finales der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ liefert.

Nach der Präsentation des offiziellen Emblems und der anstehenden Auslosung werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Meilensteine folgen. Das Bewerbungsverfahren für das FIFA-Programm für ehrenamtliche Helfer für Katar 2025 wird bei einer Veranstaltung am 27. Mai in Doha lanciert. Informationen zum Kartenverkauf für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ können hier abonniert werden.

Die folgenden 48 Teams sind für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ qualifiziert: Ägypten, Argentinien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Deutschland, Elfenbeinküste, El Salvador, England, Fidschi, Frankreich, Haiti, Honduras, Indonesien, die Republik Irland, Italien, Japan, Kanada, Katar (Gastgeber), Kolumbien, die DVR Korea, die Republik Korea, Kroatien, Mali, Marokko, Mexiko, Neukaledonien, Neuseeland, Österreich, Panama, Paraguay, Portugal, Sambia, Saudiarabien, Senegal, die Schweiz, Südafrika, Tadschikistan, Tschechien, Tunesien, Uganda, die USA, Usbekistan, Venezuela und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Auslosungsverfahren ist hier zu finden.