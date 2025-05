Offizielles Emblem der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ rückt aufstrebende Talente vor dem vergrösserten Turnier ins Scheinwerferlicht

In die Innenfläche des „U“ von U-17“ ist die begehrte Trophäe eingearbeitet. So entsteht eine auffällige Silhouette, die auch ein Scheinwerferlicht und damit eines der Hauptsymbole der neuen Identität des Turniers darstellt.

Die innovative Marke ehrt die Tradition der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und wirft gleichzeitig einen Blick in die Zukunft, wenn die FIFA und das gastgebende Land die aufstrebenden Spieler und damit die Hauptdarsteller des Turniers in Szene setzen werden.

Bei einem neuen Turnierformat wird Deutschland versuchen, den 2023 in Indonesien gewonnenen Titel zu verteidigen, als das Team Frankreich in einem dramatischen Finale im Elfmeterschiessen bezwungen hat.

„Wir freuen uns auf die U-17-Teams aus aller Welt bei der ersten U-17-WM mit 48 Teams und hoffen, dass unsere topmoderne Infrastruktur ihnen einen Vorgeschmack darauf bietet, was sie in Zukunft erwarten können, wenn sie im Fussball weiter Karriere machen.“

In den kommenden Monaten werden weitere Einzelheiten zur FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ bekannt gegeben, u. a. zur Turnierauslosung, die am 25. Mai 2025 in Doha stattfindet und live auf on FIFA+ übertragen wird.