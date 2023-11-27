Auftaktsitzung für Dopingkontrolleure der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Sitzung für FIFA-Dopingkontrolleure, die beim Turnier im Einsatz sein werden, in Miami

Überwachung umfassender Kontrollen bei und ausserhalb des Wettbewerbs in allen Spielorten durch internationales Anti-Doping-Team

Dopingkontrolleure als Leiter multinationaler, aus Dopingkontrollpersonal und Aufsehern bestehender Teams während des gesamten Turniers

Mit einer gestern in der FIFA-Niederlassung in Miami durchgeführten Auftakt- und Auffrischungssitzung für die 16 FIFA-Dopingkontrolleure wurden die Vorbereitungen für die Anti-Doping-Massnahmen der FIFA bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ abgeschlossen.

Bei der eintägigen Veranstaltung kamen alle von der FIFA ernannten Dopingkontrolleure, die beim Turnier die Massnahmen zur Dopingbekämpfung leiten werden, vor ihrem Einsatz in den 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA zusammen. Die Sitzung diente dem Abschluss der Vorbereitungen sowie der Vermittlung operativer Informationen vor dem Beginn der umfangreichen Dopingkontrollen während des gesamten Turniers.

Alle FIFA-Dopingkontrolleure wurden je einem Spielort zugewiesen, wo sie während des Turniers für die Überwachung der Dopingkontrollen zuständig sind. Zu ihren Aufgaben zählen die Leitung der Kontrollen bei und ausserhalb des Wettbewerbs sowie die einheitliche Umsetzung der Anti-Doping-Verfahren der FIFA in sämtlichen Spielorten.

Die Sitzung behandelte eine Reihe operativer und verfahrensbezogener Themen, darunter Transport- und Logistikplanung, IT-Onboarding, Akkreditierungsprozesse, Kommunikation mit ehrenamtlichen Helfern, Testabläufe, Versandverfahren für Proben sowie Kontrollpläne für das Turnier.

Die Teilnehmenden erhielten eine Auffrischungsschulung zur Verwendung der vom FIFA-Partner LockCon bereitgestellten Testkits und überprüften die neueste Ausgabe des FIFA-Handbuchs für Dopingkontrolleure, um eine einheitliche und hochwertige Durchführung der Dopingkontrollen während des gesamten Wettbewerbs zu gewährleisten.

Das Programm zur Dopingbekämpfung bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird von einem breit aufgestellten internationalen Team unterstützt. Unter der Leitung der FIFA-Dopingkontrolleure werden die Dopingkontrollen von internationalen Teams mit Dopingkontrollpersonal und Aufsehern unterstützt, darunter Vertreter der nationalen Anti-Doping-Organisationen Kanadas, Mexikos und der USA.