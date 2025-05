Während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bietet die FIFA eine akustische Bildbeschreibung für blinde und sehbehinderte Fans an

Die FIFA heisst professionelle TV-Kommentatoren, Sportreporter sowie angehende Streamer willkommen und bereitet sie auf die Rolle vor

Dieser spezialisierte Service wird kostenlos bereitgestellt und kann in bestimmten Stadien von Fans genutzt werden

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird sowohl auf als auch neben dem Platz der grösste Klubwettbewerb aller Zeiten sein. Dabei stellt die FIFA blinden und sehbehinderten Fans in allen Stadien einen kostenlosen Audiokommentar zur Verfügung. Alle Beteiligten können sich nun auf ein spannendes und vielversprechendes Turnier freuen.

„Die akustische Bildbeschreibung ist eine spezialisierte Form des Sportkommentars für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Ereignisse auf dem Spielfeld werden dabei ausführlich beschrieben – von der ersten bis zur letzten Spielminute. In den letzten Jahren haben wir einen enormen Anstieg im Bereich der akustischen Bildbeschreibung beobachtet“, sagte Brad Hope, Leiter für Audiokommentare bei der FIFA."

Das Audio Descriptive Commentary (ADC)-Programm ist ein speziell entwickelter Service, der erstmals bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ zum Einsatz kam. Seitdem wurde dieser Service erfolgreich bei mehreren kürzlich ausgetragenen Wettbewerben eingeführt, darunter die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ sowie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™.

Audiokommentar markiert einen neuen Fortschritt für das inklusivste Klubturnier aller Zeiten 01:53

„Angefangen hat es als ein Projekt, das zunächst innerhalb der Stadien eingesetzt wurde. Ursprünglich war es nur eine Idee, um Menschen den Live-Fussball wieder näherzubringen. Ich habe mich mit blinden und sehbehinderten Menschen ausgetauscht, die sich ausgeschlossen fühlten und deshalb keine Spiele im Stadion besuchten“, erklärte Hope.

„Sie geniessen zwar die Atmosphäre gemeinsam mit ihren Freunden und Familien und sind gerne Teil einer Gemeinschaft, doch sie konnten dem Spielverlauf nicht folgen. Deshalb war es für sie einfacher, zu Hause zu bleiben und das Spiel im Fernsehen oder Radio zu verfolgen. Daher war unser grundlegendes Ziel, diese Menschen wieder ins Stadion zu bringen“, fügte Hope hinzu.

In diesem Zusammenhang hat die FIFA professionelle TV-Kommentatoren, Sportreporter sowie angehende Streamer, die in der Branche Fuss fassen möchten, zu Schulungen eingeladen. Sie werden auf ihre Rolle, die sie an jedem der einzelnen Austragungsorte bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ erwartet, entsprechend vorbereitet. Das Turnier wird mit insgesamt 32 Mannschaften in den USA veranstaltet.

Die letzten der Workshops fanden am 17. und 18. Mai in New York und New Jersey statt. Brian O'Hare war einer der Bewerber und verriet uns, warum er sich freiwillig auf diese Stelle beworben hat.

„Ich denke, es ist eine einmalige Gelegenheit, die meine Karriere vorantreiben kann. Ich habe erst vor kurzem mein Studium im Bereich Sportjournalismus abgeschlossen. Mein Traum war es schon immer, im Sektor Sportmedien zu arbeiten – sei es in der Fernsehproduktion, im Journalismus oder im Hörfunk und Audio“, sagte der Mann aus New Jersey.

„Am Anfang wusste ich nicht genau, inwieweit sich der Audiokommentar vom herkömmlichen Kommentar unterscheidet. Ich weiss jedoch, dass viele Menschen darauf angewiesen sind[ML(1] . Das Training hat mir wirklich die Augen geöffnet und gezeigt, wie sehr sich die Wahrnehmung verändert, wenn man tatsächlich sehbehindert ist“, fügte der Fan der New York Red Bulls hinzu, der während der Klub-Weltmeisterschaft dem FC Bayern München die Daumen drücken wird.

Auch Matt Killen aus Kansas City, der seit 12 Jahren in New York lebt, nahm an der Schulung teil. „Ich habe mich beworben, weil ich überzeugt bin, dass dies eine gute Chance ist, meine Begeisterung für den Sport einzubringen und gleichzeitig anderen zu helfen, die Schwierigkeiten haben, das Spielgeschehen und alle damit verbundenen Momente, zu erleben“, sagte der Fan der Kansas City Wizards.

„Früher habe ich Journalismus studiert und daher bringe ich etwas Hintergrundwissen mit. Zudem vereint die Rolle einige interessante Aspekte der Sportübertragung. Am meisten freue ich mich jedoch darüber, anderen Fans helfen zu können. Ich finde es ziemlich cool, auf diese Weise mit Fans in Kontakt zu treten“, sagte Matt weiter, der bei der Klub-Weltmeisterschaft besonders die Spiele von Pachuca genau verfolgen wird.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis? „Es hat mir wirklich die Augen geöffnet, zu begreifen, dass es so viele Fans gibt, die den Sport nicht auf diese Weise erleben können. Deshalb war es wichtig, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Perspektive nachzuvollziehen – ebenso wie die Kommunikation auf eine andere Art zu gestalten. Das fand ich besonders interessant.“

Der Audiokommentar ist für Brad Hope eine Möglichkeit, das FIFA-Motto in die Realität umzusetzen: Der Fussball vereint die Welt. „Es erweitert das Motto, indem es Grenzen überwindet und Menschen aus aller Welt zusammenbringt, damit sie diesen wunderschönen Sport gemeinsam erleben können. Der Fussball gehört allen und er sollte niemanden ausschliessen“, sagte der FIFA-Verantwortliche.