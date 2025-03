„Gezeichnete“ Bilder dank Audiodeskription

Dank einem Audiodeskriptionskommentar kann Tanja in Deutschland jedes Wochenende beim Fussball mitfiebern. Über diesen Dienst sind auch blinde und sehbehinderte Fans über das Geschehen auf dem Spielfeld jederzeit im Bild. Dann erfuhr Tanja, dass dieser Dienst auch in allen Stadien bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ angeboten wird.

Mit Angeboten wie der Audiodeskription will das Turnier für alle Mitglieder der Gesellschaft so inklusiv wie möglich sein.

„Ich bin ein Riesenfussballfan. Da ich seit COVID nicht mehr so oft ins Stadion kann, haben wir beschlossen, uns diese Reise nach Australien zu leisten“, fügte Tanja an, die Alex Popp und Laura Freigang als Lieblingsspielerinnen nennt.

„Die Kommentatoren hier sind sehr gut. Sie sind bestens informiert und kennen alle Spielerinnen. Manchmal sprechen sie für mich etwas zu schnell. Aber sie kennen alle Spielernamen, was in Deutschland nicht immer der Fall ist. In dieser Hinsicht ist es hier besser.“

„Wenn man die Augen schliesst und nur dem Fernsehkommentator zuhört, erfährt man zwar Details über das Spielgeschehen und die Spielernamen, aber man versteht nicht, was auf dem Spielfeld tatsächlich passiert“, sagte er. „Wir müssen für die Zuhörer ein Bild zeichnen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Erfahrung mit allen anderen zu teilen. Wir müssen in ihrem Kopf effektiv ein Bild zeichnen, damit sie sich vorstellen können, was passiert. Dazu in der Lage zu sein und dies zu erreichen, ist eine einzigartige Erfahrung.“