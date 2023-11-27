„Art of Football“: Kunstprojekt schafft bleibendes Vermächtnis für Houston

Mehr als 150 Kunstwerke bringen die Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in die Straßen von Houston

Lokale Künstler verwandeln Fussballskulpturen in einzigartige Botschafter ihrer Stadt

Das Projekt unterstützt langfristige Legacy-Initiativen für Jugend, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft

Während Fans aus aller Welt die Spiele de FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Houston, Texas, und auf dem FIFA Fan Festival™ feiern, erzählt die Gastgeberstadt ihre ganz eigenen Geschichten – nicht nur in den Stadien, sondern auch auf Straßen, Plätzen und in öffentlichen Gebäuden. Mehr als 150 überdimensionale Fussballskulpturen zeigen dabei, wie lokale Künstler und Unternehmen die WM auf ihre ganz eigene Weise sichtbar machen.

Die Initiative Art of Soccer wurde ursprünglich bereits 2019 während Houstons Bewerbung als Austragungsort des WM-Endrunde ins Leben gerufen. Vor dem Turnier kehrte das Projekt zurück und brachte Kunst und Fussball erneut in den öffentlichen Raum. Unternehmen, kleine Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderungsorganisationen arbeiteten dabei mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region zusammen und entwickelten individuelle Designs für drei Fuß große Fiberglas-Fussbälle.

The Art of Soccer Previous 01 / 09 Ein farbenfroher Empfang in Houston. Eine von mehr als 150 „Art of Soccer“-Installationen, mit denen in der ganzen Stadt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gefeiert wird. 02 / 09 Fussball trifft auf lokale Kreativität. Jede Skulptur erzählt eine andere Geschichte aus Houston. 03 / 09 Kräftige Farben, lokaler Stolz und der beliebteste Sport der Welt – Houstons Straßen haben sich in eine Freiluftgalerie verwandelt. 04 / 09 Sternenbanner, Fussball und öffentliche Kunst. Der Geist der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist in Houston allgegenwärtig. 05 / 09 Jede handbemalte Skulptur ist ein Unikat und wurde von lokalen Künstlern in Zusammenarbeit mit Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen geschaffen. 06 / 09 Vom Konzept zum Wahrzeichen der Gemeinde. „Art of Soccer“ verbindet Fussball und Kreativität. 07 / 09 Ein Künstler bei der Arbeit. Mehr als 150 riesige Fussball-Skulpturen haben Houston im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ verwandelt. 08 / 09 Ob bei Tag oder bei Nacht – „Art of Soccer“ bringt Farbe in die WM-Feierlichkeiten in Houston. 09 / 09 Eine Hommage an den Geist des schönen Spiels. Next

Kunst erzählt die Geschichte einer Gastgeberstadt

Heute sind die Skulpturen an verschiedenen Orten in Houston zu entdecken. Nach Stationen unter anderem im Discovery Green, The Ion District, Houston Farmers Market, Helix Park und The Galleria können Fans die Kunstwerke während der WM weiterhin unter anderem bei POST Houston, im Four Seasons Hotel, in der Houston Public Library sowie auf dem FIFA Fan Festival™ erleben.

Jede Organisation entwickelte gemeinsam mit einem Künstler ihr eigenes Design. Viele der Skulpturen greifen Themen wie Houstons Kultur, Geschichte, Natur und Vielfalt auf, andere spiegeln die Identität der beteiligten Unternehmen und Organisationen wider. Gemeinsam machen sie die Kreativität der Gastgeberstadt sichtbar.

Für den bekannten Houstoner Künstler und Murallisten Alex Roman Jr., besser bekannt als Donkeeboy, war schnell klar, dass jedes seiner Werke einen Bezug zur Stadt herstellen sollte.

"Ich hatte so viel Spaß an dem Projekt, dass ich am Ende rund 15 der Skulpturen gestaltet habe", sagt er. "Ich wollte auf jedem Ball eine Verbindung zu Houston schaffen und gemeinsam mit den jeweiligen Partnern etwas Farbenfrohes und Einzigartiges entstehen lassen."

Auch für Amber Cleveland, Gründerin der Houston School of Art & Design, war die Initiative weit mehr als ein Kunstprojekt.

"Art of Soccer brachte zwei Welten zusammen, die sonst nur selten dieselbe Bühne teilen. Kunst stand plötzlich im Mittelpunkt eines globalen Sportereignisses und wurde zu einem Gemeinschaftserlebnis", erklärt sie.

Besonders stolz ist sie darauf, dass auch Nachwuchskünstler Teil des Projekts waren.

"Sie konnten nicht nur an einem groß angelegten öffentlichen Kunstprojekt mitarbeiten, sondern auch lernen, mit Auftraggebern zusammenzuarbeiten und Ideen umzusetzen. Das Projekt hat gezeigt, dass Kunst Geschichten erzählen und Menschen zusammenbringen kann."

Ein Vermächtnis weit über den Schlusspfiff hinaus

Das Projekt verfolgt jedoch ein Ziel, das weit über die Weltmeisterschaft hinausreicht. Die Erlöse fließen über die Sports Authority Foundation in Impact Houston 26, die offizielle Legacy-Initiative des FIFA World Cup 26™ Houston Host Committee. Unterstützt werden Programme, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Fussball erleichtern, Nachhaltigkeitsprojekte fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.