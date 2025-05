Mini-Spielfeld in Georgien eingeweiht – Startschuss für „FIFA Arena“-Projekt

„Herzlichen Glückwunsch an all die Leute in Georgien und den georgischen Fussballverband unter der Leitung von Präsident Levan Kobiashvili, dass sie zu den ersten elf Ländern gehören, die die Mini-Spielfelder des „FIFA Arena“-Projekts offiziell einweihen und damit das Leben von Millionen von Kindern verändern werden“, so Infantino in einer Videobotschaft.