Algerien startet mit zwei neuen Mini-Spielfeldern das „FIFA Arena“-Projekt in Afrika

FAF-Präsident und algerischer Sportminister Walid Sadi bedankt sich bei der FIFA für ihre „zentrale Rolle“ bei der Förderung des Fussballs in dem nordafrikanischen Land und weltweit

Weit über 1 500 Schulkinder werden von den zwei neuen Kunstrasenplätzen in der Nähe von Algier profitieren

Über 1 500 Schulkinder haben jetzt mehr Möglichkeiten, Fussball zu spielen, nachdem Algerien als erstes afrikanisches FIFA-Mitglied den Startschuss für das „FIFA Arena“-Projekt mit der Eröffnung von zwei neuen Mini-Spielfeldern in Algier gegeben hat.

Der algerische Fussballverband (FAF) ist einer der ersten elf der 211 Mitgliedsverbände der FIFA, die das „FIFA Arena“-Projekt starten, in dessen Rahmen weltweit mindestens 1 000 neue Mini-Spielfelder gebaut werden sollen.

„Herzlichen Glückwunsch an den algerischen Fussballverband und seinen Präsidenten Walid Sadi, dass ihr zu unserer Startelf gehört, also zu den ersten elf Nationen, die offiziell ihre eigenen Mini-Spielfelder im Rahmen des „FIFA Arena“-Projekts einweihen. Ihr habt damit den Grundstein für ein Vorhaben gelegt, das das Leben von Millionen von Kindern verändern kann“, erklärte der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft, die bei der Einweihungsfeier gezeigt wurde.