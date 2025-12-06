Aktualisierter Spielplan für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ jetzt verfügbar

Nach einer mitreissenden Endrundenauslosung, bei der bekannt gegeben wurde, wer gegen wen antritt, wissen die Fans der 42 qualifizierten Mannschaften sowie der 22 Mannschaften, die noch um die letzten sechs Plätze kämpfen, nun, wo und wann ihr Traum von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft beginnt.