Aktualisierter Spielplan für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ jetzt verfügbar

Nach einer mitreissenden Endrundenauslosung, bei der bekannt gegeben wurde, wer gegen wen antritt, wissen die Fans der 42 qualifizierten Mannschaften sowie der 22 Mannschaften, die noch um die letzten sechs Plätze kämpfen, nun, wo und wann ihr Traum von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft beginnt.
In einer Live-Übertragung aus Washington, D.C., bei der die FIFA-Legenden Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov und Alexi Lalas zu Gast waren, stellte FIFA-Präsident Gianni Infantino den aktualisierten Spielplan des Turniers vor. Dieser soll den Mannschaften, Zuschauern und Fans, die ihre Nationen auf der ganzen Welt verfolgen, die bestmöglichen Bedingungen bieten.