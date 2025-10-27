Zweite Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ gestartet

Anmeldephase für die Frühticketziehung bis 31. Oktober um 16 Uhr MEZ (11 Uhr Eastern-Zeit)

Anmeldung auf FIFA.com/tickets erforderlich, unabhängig von einer Teilnahme an der Visa-Vorverkaufsziehung

Nationale Exklusivitätsperiode für Einwohner der drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA

Die zweite Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ hat begonnen. Ab sofort können sich Fans für die Frühticketziehung anmelden. Nach der grossen Nachfrage während der Visa-Vorverkaufsziehung sind in der Frühticketziehung zusätzlich eine Million Tickets erhältlich.

Die Anmeldephase für die Frühticketziehung dauert bis zum 31. Oktober um 16 Uhr MEZ (11 Uhr Eastern-Zeit). Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Frühticketziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten bei der Ziehung. Fans mit einer FIFA-ID sollten sich mit ihren Logindaten auf FIFA.com/tickets einloggen und sich für die Frühticketziehung anmelden, selbst wenn sie zuvor bereits an der Visa-Vorverkaufsziehung teilgenommen haben. Fans, dich noch keine FIFA-ID besitzen, müssen zuerst ein Konto auf FIFA.com/tickets erstellen.

Diese Phase steht allen Fans offen und beinhaltet auch eine nationale Exklusivitätsperiode für Einwohner der drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA. Nach Abschluss der Anmeldephase nehmen die Einwohner der drei Gastgeberländer an einer Ziehung für ein nationales Exklusivitätszeitfenster teil, das am 12. November beginnt und je nach Ticketangebot 72 Stunden dauert. Fans, die bei der Ziehung erfolgreich sind, erhalten spätestens 48 Stunden vor Beginn ihres Zeitfensters eine entsprechende Bestätigung.

Während der nationalen Exklusivitätsperiode können die gezogenen Fans der Gastgeberländer Einzeltickets für Spiele in ihrem jeweiligen Land kaufen. Länderübergreifende Tickets sind in dieser Periode hingegen nicht erhältlich. 75% der Einzeltickets für diese Phase werden über die nationale Exklusivitätsperiode angeboten.

Während der vorherigen Verkaufsperiode haben die Einwohner der drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko in dieser Reihenfolge am meisten Tickets gekauft. England, Deutschland, Brasilien, Spanien, Kolumbien, Argentinien und Frankreich folgen auf den weiteren Plätzen in den Top Ten. Insgesamt wurden mehr als eine Million Tickets verkauft.

„Dieses Turnier stösst weltweit auf riesiges Interesse, insbesondere in den Gastgeberländern, während sich Kanada, Mexiko und die USA auf die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft vorbereiten“, erklärte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™. „Mit dieser zweiten Phase mit der nationalen Exklusivitätsperiode danken wir den lokalen Fans und bieten gleichzeitig auch internationale Möglichkeiten.“

Nach der nationalen Exklusivitätsperiode werden für nationale und internationale Fans, die sich für die Frühticketziehung angemeldet haben, weitere Zeitfenster ausgelost, die am 17. November beginnen. Die ausgelosten Fans haben im betreffenden Zeitfenster die Möglichkeit, Einzel- oder Teamtickets für Spiele in den drei Gastgeberländern zu kaufen. Fans, die bei der Ziehung erfolgreich sind, erhalten wiederum spätestens 48 Stunden vor Beginn ihres Zeitfensters eine entsprechende Bestätigung. Zusätzliche Tickets werden wie folgt in den weiteren Verkaufsphasen angeboten:

In den Wochen nach der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die am 5. Dezember stattfindet, beginnt die Zufallsziehung. In dieser Phase können Fans Bestellungen für bestimmte Spiele einreichen, nachdem bei der Endrundenauslosung die meisten Paarungen der Gruppenphase ermittelt wurden. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Kurz vor Beginn des Turniers gelangen schliesslich die restlichen Tickets in den Verkauf (solange Vorrat).

Auf FIFA.com/hospitality sind bereits Hospitality-Pakete samt Tickets für ein oder mehrere Spiele erhältlich. Fans sollten Tickets nur auf FIFA.com/tickets kaufen. Dies ist der einzige offizielle Verkaufskanal für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Über nicht offizielle Verkaufskanäle erworbene Hospitality-Pakete und Tickets sind möglicherweise nicht gültig.

Visa als global führender Anbieter von Digitalzahlungen ist der offizielle Zahlungstechnologiepartner der FIFA und die bevorzugte Methode zur Bezahlung von Tickets- und Hospitality-Paketen. Während der Frühticketziehung werden auch andere Zahlungsmethoden akzeptiert.