Pressemitteilung

Montag 18 Juli 2016, 18:31
Organisation

Zusammensetzung des Normalisierungskomitees für den argentinischen Fussballverband bestätigt

Nach dem Beschluss des FIFA-Ratsausschusses vom 24. Juni 2016, für den argentinischen Fussballverband (AFA) ein Normalisierungskomitee zu bilden, reiste eine gemeinsame FIFA/CONMEBOL-Delegation nach Argentinien, um die Mitglieder zu bestimmen.

Heute wurde die Zusammensetzung des Normalisierungskomitees wie folgt bestätigt:

  • Armando Pérez, Vorsitzender

  • Javier Medin, stellvertretender Vorsitzender

  • Carolina Cristinziano

  • Pablo Toviggino

Die Normalisierungskommission kann vorschlagen die Anzahl der Mitglieder maximal um drei Personen zu erhöhen. In einem solchen Fall werden die FIFA und die CONMEBOL die zusätzlichen Mitglieder wählen.

Das Komitee wird die Geschäfte des AFA führen, die AFA-Statuten überarbeiten und an die geltenden FIFA-Standardstatuten angleichen und auf dieser Grundlage bis spätestens 30. Juni 2017 Wahlen durchführen. Das Normalisierungskomitee wird als Wahlkommission walten. Kein Mitglied des Normalisierungskomitees ist für eines der offenen Ämter wählbar.

