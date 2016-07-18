Zusammensetzung des Normalisierungskomitees für den argentinischen Fussballverband bestätigt

Nach dem Beschluss des FIFA-Ratsausschusses vom 24. Juni 2016, für den argentinischen Fussballverband (AFA) ein Normalisierungskomitee zu bilden, reiste eine gemeinsame FIFA/CONMEBOL-Delegation nach Argentinien, um die Mitglieder zu bestimmen.

Heute wurde die Zusammensetzung des Normalisierungskomitees wie folgt bestätigt:

Armando Pérez, Vorsitzender

Javier Medin, stellvertretender Vorsitzender

Carolina Cristinziano

Pablo Toviggino

Die Normalisierungskommission kann vorschlagen die Anzahl der Mitglieder maximal um drei Personen zu erhöhen. In einem solchen Fall werden die FIFA und die CONMEBOL die zusätzlichen Mitglieder wählen.