Ticketnachfrage für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bricht alle Rekorde

Mehr als 150 Millionen Ticketanfragen in der Verkaufsphase mit Zufallsziehung (Stand: heute)

Das ist die höchste Nachfrage in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ™

Verkaufsphase endet am Dienstag, 13. Januar 2026 um 11:00 Uhr ET

Zur Halbzeit der laufenden Verkaufsphase für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ mit Zufallsziehung wurde mit mehr als 150 Millionen Ticketanfragen, die zum aktuellen Zeitpunkt bereits von Fans aus mehr als 200 Ländern eingegangen sind, ein neuer Rekord verzeichnet.

Das bedeutet, dass die Nachfrage in der aktuellen Verkaufsphase für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026, die am Donnerstag, 11. Dezember 2025 begann, das Angebot um mehr als das 30‑fache übersteigt. Diese Zahl basiert auf verifizierten, individuellen Kreditkartennummern, die mit jeder Ticketbestellung eingegangen sind. Die Nachfrage entspricht zudem dem 3,4‑fachen der kumulierten Zuschauerzahl, die seit Beginn des Wettbewerbs 1930 bei den 964 Spielen in allen 22 Ausgaben verzeichnet wurde.

„Die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026 wird die grösste und inklusivste Veranstaltung der Welt sein. Mit mehr als 150 Millionen eingegangenen Ticketanfragen in den ersten 15 Tage übersteigt die Nachfrage das Angebot für diese Ausgabe bereits um das 30‑Fache. Dies zeigt eindrucksvoll die Begeisterung der Fans aus mehr als 200 Ländern für das Turnier“, sagte FIFA‑Präsident Gianni Infantino.

„Diese überwältigende Resonanz leidenschaftlicher Fans ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie beliebt unser Sport auf der ganzen Welt ist. Wir werden in Nordamerika Geschichte schreiben und die Fussballwelt zu einem einzigartigen Ereignis zusammenführen, in dem die Einheit und die Grösse des Fussballs gefeiert werden.

“Diese Vorzeigeveranstaltung des Fussballs wird vom Donnerstag, 11. Juni 2026, bis Sonntag, 19. Juli 2026, in 16 Gastgeberstädten in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden und umfasst 48 Mannschaften, die in insgesamt 104 Spielen gegeneinander antreten werden.

Die Verkaufsphase mit Zufallsziehung dauert noch bis Dienstag, 13. Januar 2026, um 11 Uhr ET (17 Uhr MEZ). Der Zeitpunkt der Bestellung in diesem Zeitraum hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Für Bestellungen und weitere Informationen wird auf FIFA.com/tickets verwiesen. Im Anschluss an die laufende Verkaufsphase wird eine Ticketverlosung durchgeführt, damit alle Fans gleiche Erfolgschancen erhalten. Fans, die nicht erfolgreich waren, erhalten die Gelegenheit, sich in der darauffolgenden Verkaufsphase einen Platz zu sichern, in der weitere Tickets verfügbar sein werden.

In dieser Verkaufsphase gelten fixe Ticketpreise. Fans mit einer FIFA-ID sollten sich mit ihren Logindaten einloggen und sich für die Zufallsziehung anmelden, selbst wenn sie zuvor bereits an anderen Ziehungen teilgenommen haben. Fans, die keine FIFA‑ID haben, müssen sich auf FIFA.com/tickets, der offiziellen und bevorzugten Quelle für Tickets zur FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™, einen Account anlegen.

Am Dienstag, 16. Dezember 2025 hat die FIFA bestätigt, dass Fans von einer eigenen Ticketpreiskategorie profitieren können, die eingeführt wurde, damit sie zu erschwinglichen Preisen ihre Mannschaften auf der grössten Fussballbühne begleiten können. Die neu eingeführte Supporter-Entry-Preiskategorie ist zum Festpreis von USD 60 pro Ticket für alle 104 Spiele, einschliesslich Finale, erhältlich.

Fans einer bestimmten Nationalmannschaft können sich unter Umständen auch über die teilnehmenden Mitgliedsverbände (Participating Member Associations, PMA) als PMA Supporter für Tickets auf FIFA.com/tickets bewerben, sofern sie die von ihrer PMA festgelegten Zulassungskriterien erfüllen. Die Teilnahmebedingungen sowie die Verfahren für die Bestellung von Fantickets werden von jedem teilnehmenden Mitgliedsverband selbst festgelegt.

Fans, die sich sofort Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, können auf FIFA.com/hospitality über On Location, den offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Hospitality-Pakete samt Tickets für einen einzigartigen, exklusiven Spieltag erwerben.