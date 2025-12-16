Neue Ticketpreiskategorie für Fans von Teams der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Fantickets Basisrang für alle 104 Spiele zu je USD 60

Initiative für Fans, die ihre Nationalteams beim Turnier begleiten

Schon 20 Millionen Ticketbestellungen in der Verkaufsperiode mit Zufallsziehung eingegangen

Während in der laufenden Verkaufsphase schon 20 Millionen Tickets bestellt wurden, bestätigt die FIFA, dass Fans von Nationalteams, die sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert haben, von einer eigenen Ticketpreiskategorie profitieren. Fans können so ihre Teams auf der grössten Fussballbühne der Welt zu einem erschwinglicheren Preis begleiten. Der neue Basisrang für Fans ist zum Festpreis von USD 60 pro Ticket und Spiel für alle 104 Partien, einschliesslich Finale, erhältlich. Basisrangtickets sind für Fans qualifizierter Teams bestimmt. Das Auswahl- und Vergabeverfahren ist Sache der einzelnen teilnehmenden Mitgliedsverbände (TMV). Die Teilnahmebedingungen und das Bestellverfahren werden von den einzelnen TMV selbst festgelegt. Diese müssen dafür sorgen, dass die Tickets ausschliesslich treuen Fans zugutekommen, die ihre Nationalteams stets begleiten.

50% jedes TMV-Kontingents entfällt auf die günstigste Kategorie, d. h. Budgetrang (40%) und Basisrang (10%). Die restlichen 50% verteilen sich auf die Kategorien Standardrang und erster Rang.

Fans, deren Teams sich nicht für die K.-o.-Phase qualifizieren und die über das TMV-Kontingent entsprechende Tickets bestellt haben, müssen keine Bearbeitungsgebühr zahlen, wenn sie für nicht erfolgreiche Bestellung eine Rückerstattung erhalten.

Die weltweite Nachfrage nach Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist riesig. In der Verkaufsperiode mit Zufallsziehung, die am Donnerstag, 11. Dezember 2025, begonnen hat, sind schon 20 Millionen Ticketbestellungen eingegangen. Das Interesse ist weiterhin enorm, nachdem der Spielplan, die Spielorte und die Anstosszeiten für dieses wegweisende Turnier bestätigt wurden, das von Donnerstag, 11. Juni 2026, bis Sonntag, 19. Juli, in Kanada, Mexiko und den USA über die Bühne geht.

Die Verkaufsphase mit Zufallsziehung dauert noch bis Dienstag, 13. Januar 2026, um 17 Uhr MEZ. Der Zeitpunkt der Bestellung in diesem Zeitraum hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Für Bestellungen und weitere Informationen wird auf FIFA.com/tickets verwiesen.