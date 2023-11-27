Stellungnahme des FIFA-Präsidenten

Das Projekt „FIFA Forward Enterprise“ sollte eine Grundlage für die weitere Stärkung unserer FIFA-Mitgliedsverbände und unseres Sports weltweit schaffen, insbesondere in jenen Ländern, in denen Unterstützung am dringendsten benötigt wird. Und darüber hinaus, wie wir von Anfang an betont haben, sollte dies nur dann geschehen, wenn eine Mehrheit der FIFA-Mitgliedsverbände dem zustimmt und stets im Rahmen eines Konsultationsprozesses mit ihnen, dem FIFA-Rat, den Konföderationen und weiteren Interessengruppen.

Nachdem wir uns alle Standpunkte aufmerksam angehört haben, ist deutlich geworden, dass das Projekt zu Spaltungen geführt hat, die – unabhängig vom Ausmaß der Unterstützung – nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liegen.

Unser Ziel war es stets – und wird es auch immer bleiben –, zu vereinen und zu verbessern.

Daher wird dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt.