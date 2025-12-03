Staraufgebot für die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorgestellt

Weltstars Heidi Klum und Kevin Hart Moderatoren der Endrundenauslosung im Kennedy Center in Washington D. C.

Hollywood-Flair dank Kurzinterviews von Schauspieler und Produzent Danny Ramirez mit Fussballgrössen im Publikum

Liveauftritte des legendären Andrea Bocelli, der ikonischen Band Village People und des weltbekannten Superstars Robbie Williams, begleitet von der preisgekrönten Künstlerin Nicole Scherzinger

Die FIFA hat heute die hochkarätigen Unterhaltungskünstler für die Show rund um die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorgestellt, die am Freitag, 5. Dezember 2025, um 18:00 Uhr MEZ im historischen John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. stattfindet. Die Show, die Millionen von Zuschauern weltweit verfolgen werden, bringt einige der bekanntesten Namen der Unterhaltungsbranche zusammen, während sich die bedeutendste Bühne des Fussballs auf einen historischen Moment vorbereitet.

Die Show wird gemeinsam moderiert von Supermodel, Produzentin und Emmy-Gewinnerin Heidi Klum, Kevin Hart, einem der erfolgreichsten Comedians und Schauspieler seiner Generation, sowie Schauspieler und Produzent Danny Ramirez, der diesem mit Spannung erwarteten Event auf dem Weg zum Jahr 2026 Wärme und Hollywood-Flair verleihen wird.

„Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren“, so Klum, die nach ihrer Teilnahme an der Auslosung für die WM 2006 in Deutschland nun auf diese Bühne zurückkehrt. „Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel grösseren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften.“

„Ich bin mit Fussball aufgewachsen. Es ist ein Traum, bei einer so hochkarätigen Veranstaltung mitzuwirken, WM-Legenden zu treffen und mit ihnen zu sprechen“, sagte Ramirez. „Dass dieses Turnier in den USA, wo ich geboren bin, und in Mexiko, wo einige meiner Wurzeln liegen, stattfindet, macht alles noch spezieller. Ich freue mich riesig, Teil dieser Show zu sein.“

Das Publikum darf sich auf spektakuläre Liveauftritte freuen. Neben Andrea Bocelli, einem der renommiertesten klassischen Sänger der Geschichte, hat auch Weltstar Robbie Williams einen Auftritt, zusammen mit der US-Sängerin und preisgekrönten Künstlerin Nicole Scherzinger. Sobald die Auslosung vorbei ist, werden die Village People das Publikum mit ihrem legendären und weltweit bekannten Hit „Y.M.C.A.“ begeistern.

Nach der heutigen Vorstellung der Unterhaltungskünstler für die Show rund um die Endrundenauslosung werden auch die Namen der Auslosungsleiter und Assistenten, die den offiziellen Ablauf der Auslosung überwachen werden, demnächst enthüllt.

Die Liveberichterstattung über die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird auf FIFA.com und den Social-Media-Kanälen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verfügbar sein. Zudem wird die Auslosung von den Medienpartnern der FIFA weltweit übertragen.

Biografien

Andrea Bocelli Andrea Bocelli ist ein weltweit gefeierter italienischer Tenor, der seit seinem Durchbruch nach dem Gewinn der Newcomer-Kategorie beim Sanremo-Musikfestivals 1994 über 90 Millionen Platten verkauft hat. Er ist bekannt für seine Interpretationen bedeutender Opernwerke unter legendären Dirigenten wie Lorin Maazel, Seiji Ozawa und Zubin Mehta, wurde je sechsmal für den Grammy und den Latin Grammy nominiert und wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Bocelli trat schon vor Staatschefs und Päpsten sowie bei globalen Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen und Weltausstellungen auf. Über die Andrea Bocelli Foundation setzt er sich für die Förderung von Bildung und Gesundheitsversorgung weltweit ein. Sein Osterauftritt 2020 im Mailänder Dom wurde zu einem der meistgesehenen Livestreams im Bereich der klassischen Musik überhaupt.

Kevin Hart Kevin Hart ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Komiker, Produzent und globaler Entertainment-Superstar, der für seinen energiegeladenen Humor und seine umwerfende Präsenz auf Bühne und Leinwand bekannt ist. Hart, der sich von den Stand-up-Clubs in Philadelphia zu internationalem Ruhm hochgearbeitet hat, war Headliner rekordverdächtiger Comedy-Tourneen, übernahm Hauptrollen in Erfolgsfilmen wie „Ride Along“, „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ sowie „Central Intelligence“ und baute sich eine facettenreiche Karriere in den Bereichen Film, Fernsehen, Fitness und Unternehmertum auf. Dank seiner beeindruckenden Schlagfertigkeit und seiner mitreissenden Persönlichkeit ist Hart zu einem der bekanntesten Stars der weltweiten Unterhaltungsbranche geworden.

Heidi Klum Als Supermodel, Produzentin und Emmy-gekrönter TV-Star prägt Heidi Klum die globale Mode- und Unterhaltungsbranche seit über 25 Jahren. Sie erlangte internationale Berühmtheit, nachdem sie auf den Titelseiten von Magazinen wie „Vogue“, „Elle“, „Marie Claire“ und „Sports Illustrated“ prangte, und erlangte Kultstatus als „Victoria’s Secret“-Engel. Als Gastgeberin, Mitbegründerin und ausführende Produzentin von „Project Runway“ während 16 Staffeln verhalf sie der Show zu 14 Emmy-Nominierungen in Folge und kehrte in diesem Jahr zurück, um die 21. Staffel zu moderieren. Klum ist seit einem Jahrzehnt auch Jurymitglied bei „America’s Got Talent“ und moderiert weiterhin „Germany’s Next Topmodel“, eine seit 20 Staffeln erfolgreiche Produktion. Neben Mode und Fernsehen ist sie für ihr wohltätiges Engagement bekannt, unter anderem für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), das Kinderkrankenhaus Los Angeles, God’s Love We Deliver und die Stiftung für AIDS-Forschung amfAR.

Danny Ramirez Danny Ramirez ist ein dynamischer, aufstrebender Schauspieler, der für seine Vielseitigkeit in Film und Fernsehen bekannt ist. Kürzlich schlüpfte er wieder in seine Marvel-Rolle als Joaquin Torres in „Captain America: Brave New World“ und trat in den Serien „The Last of Us“ auf HBO sowie „Black Mirror“ auf Netflix auf. Sein weltweiter Durchbruch gelang ihm mit dem Streifen „Top Gun: Maverick“, der für mehrere bedeutende Filmpreise nominiert wurde. Derzeit bereitet er sein Regiedebüt mit dem Titel „Baton“ vor, einem Fussballdrama, für das er das Drehbuch geschrieben hat und in dem er auch die Hauptrolle spielt. Ramirez wurde in Chicago geboren und wuchs in Miami auf. Er hat sowohl kolumbianische als auch mexikanische Wurzeln. Er studierte an der New York University, spielte Fussball und erwarb seinen Bachelor of Fine Arts an der Tisch School of the Arts.

Nicole Scherzinger Die vielseitige, für den Grammy nominierte Sängerin Nicole Scherzinger, Gewinnerin des Tony Awards in diesem Jahr für ihre gefeierte Darstellung im Musical „Sunset Boulevard“, wurde von der „Washington Post“ als „beeindruckende Naturgewalt” bezeichnet. Als Frontfrau der weltweit bekannten Pop-Band The Pussycat Dolls hat Scherzinger mit Hits wie „Don’t Cha” und „Buttons” sowie mit Solo-Singles wie „Heartbeat” weltweit die Charts gestürmt. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich über verschiedene Genres und Bühnen – von Auftritten mit Andrea Bocelli über eine Olivier-Award-nominierte Rolle in der West-End-Neuaufführung von „Cats“ bis hin zur Synchronisation von Sina in der englischen Fassung von Disneys „Vaiana“ und „Vaiana 2“. Scherzinger war Hauptdarstellerin grosser internationaler TV-Produktionen wie „The X Factor“ (Grossbritannien), „Australia’s Got Talent“, der FOX-Erfolgsserie „The Masked Singer“ und „Building the Band“ von Netflix.

Robbie Williams Der FIFA-Musikbotschafter Robbie Williams ist einer der weltweit erfolgreichsten Musiker mit über 90 Millionen verkauften Alben, rekordverdächtigen 18 BRIT Awards und ebenso vielen Nummer-1-Alben in Grossbritannien wie die Beatles. Seine Oscar-nominierte Biografie „Better Man – Die Robbie Williams Story“ feierte im letzten Jahr weltweit Premiere und wurde von Kritikern hochgelobt, gefolgt von der Veröffentlichung des Original-Soundtracks. Seine vierteilige Netflix-Dokumentarserie wurde 2023 zu einem weltweiten Hit und erreichte in 22 Ländern Platz eins. Im Frühling dieses Jahres kündigte Williams sein neues Album „BRITPOP“ an (das am 6. Februar 2026 erscheinen soll). Parallel dazu startete er eine überaus erfolgreiche Stadion- und Arenatournee, die mehr als 1,2 Millionen Fans in Grossbritannien und Europa anzog. Seit er 2006 Soccer Aid für UNICEF mitbegründet hat, hat er dazu beigetragen, GBP 121 Millionen für wohltätige Zwecke auf der ganzen Welt zu sammeln.