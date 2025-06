Robbie Williams als FIFA-Musikbotschafter bestätigt

Der Song, den er gemeinsam mit seinen langjährigen Wegbegleitern Karl Brazil und Owen Parker sowie Erik Jan Grob komponiert hat, ist bei der Eröffnungszeremonie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am Samstag, 14. Juni, erstmals in voller Länge zu hören, und wird auch alle künftigen FIFA-Turniere, einschliesslich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ , musikalisch begleiten.

Die Zusammenarbeit mit Robbie Williams – einem der meistdekorierten und erfolgreichsten Musikkünstler der Welt – markiert den Beginn einer neuen Ära in der kulturellen Ausrichtung der FIFA. Ziel ist es, die einende Kraft der Musik zu nutzen, um die Beziehung zu den Fans zu vertiefen und die Emotionen des Spiels noch stärker erlebbar zu machen. Bekannt für seine spektakulären Live-Shows und sein breites Repertoire an epischen Songs, verleiht Robbie Williams den bedeutendsten Momenten des Fussballs seine ganz persönliche Note.

„Ich bin mit dem Einlaufen ins Stadion, den Hymnen und dem ganzen Drama aufgewachsen. Daher ist es ein echtes Privileg, die offizielle FIFA-Hymne produzieren zu dürfen. Ich wollte etwas schaffen, das all diese Gefühle einfängt – die Leidenschaft, den Nervenkitzel, den Stolz und dieser einzigartige Moment kurz bevor es losgeht. Fussball und Musik haben schon immer eine grosse Rolle in meinem Leben gespielt – beides auf einer solch grossen Bühne zu vereinen, bereitet mir Gänsehaut.“

„Ich freue mich schon jetzt darauf, diesen Song in den kommenden Jahren bei einigen meiner Lieblingsturniere live zu performen. Es ist mir auch eine grosse Ehre, dass Laura Pausini meine Anfrage angenommen und am Song mitgewirkt hat. Sie ist eine fantastische Sängerin und hat die perfekte Stimme für diesen Song.“

Laura Pausini, die weltweit Millionen von Alben verkauft und schon in mehreren Sprachen gesungen hat, sagte: „Es ist eine Ehre für mich, mit Robbie Williams zusammengearbeitet und bei ‚Desire’ mitgewirkt zu haben. Der Song ist unglaublich berührend. Es ist ein Traum, mit Robbie bei der Klub-WM aufzutreten. Seit meiner Kindheit spüre ich die Begeisterung und Leidenschaft für den Fussball in meinem Heimatland Italien. Mit Robbie auf der Bühne zu stehen – und das vor einem leidenschaftlichen Fussballpublikum und Millionen von Musikfans weltweit – ist einfach grossartig.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird in zwölf Stadien an elf Spielorten in den USA ausgetragen. Das Turnier erreicht seinen Höhepunkt mit dem Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, wenn Robbie Williams und Laura Pausini ihren gemeinsamen Auftritt haben.