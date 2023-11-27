Spaniens beispielloses WM-Double und neue Rekorde prägen das historische Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Spanien erste Nation, die gleichzeitig die wichtigsten FIFA-Weltmeistertitel bei den Männern und Frauen innehat

Zwei historische Bestmarken für Luis de la Fuente als ältesten Weltmeistertrainer und Lionel Messi mit 34 WM-Einsätzen

Unai Simón mit sieben Spielen zu null – Rekord für eine WM-Endrunde

Zum Abschluss der historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ besiegte Spanien Argentinien im Finale in New York/New Jersey nach Verlängerung mit 1:0, sicherte sich die begehrteste Trophäe des Weltfussballs und setzte den Schlusspunkt unter die bisher grösste und inklusivste Austragung des Turniers.

Das Endspiel fügte der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ein weiteres unvergessliches Kapitel hinzu, denn zum fünften Mal in den letzten sechs Austragungen fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Nach dem ersten Triumph 2010 sicherte sich Spanien seinen zweiten Titel bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ – erneut dank einem 1:0-Sieg nach Verlängerung.

Nach 104 Spielen mit 1039 Spielern aus 48 Nationen endete das Turnier mit insgesamt 308 Toren und einem Schnitt von 2,96 Treffern pro Partie. Während der sechs Turnierwochen erlebten die Fans unvergessliche sportliche Momente, Rekordzuschauerzahlen sowie bemerkenswerte Einzel- und Teamleistungen, die die globale Strahlkraft und die Qualität der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ unterstrichen.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird nicht nur wegen ihrer Dimensionen in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der hohen physischen Intensität der Spiele, der grösseren Ausgeglichenheit unter den Teams und der herausragenden Leistungen einiger der grössten Stars des Weltfussballs während des gesamten Turniers“, sagte Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung.

„Mit Spanien als Weltmeister und dem Abschluss des grössten Fussballfests der Welt geht die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 als Meilenstein in die Geschichte ein. Sie hat das globale Wachstum des Fussballs und seine anhaltende Kraft unter Beweis gestellt, Milliarden von Mädchen und Jungen auf allen Kontinenten zu inspirieren.“

Den Grundstein für Spaniens Titelgewinn legte eine der besten Defensivleistungen, die je bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gezeigt wurden. La Roja kassierte in acht Spielen lediglich ein Gegentor – so wenige wie noch kein Weltmeister zuvor. Torhüter Unai Simón spielte zudem siebenmal zu null und stellte damit einen Rekord für eine einzelne Ausgabe dieses Turniers auf.

Spanien schrieb darüber hinaus mit mehreren bemerkenswerten Meilensteinen Geschichte und wurde zur ersten Nation, die gleichzeitig die wichtigsten FIFA-Weltmeistertitel bei den Männern und Frauen innehat – nach dem Gewinn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™. Die 14 Tore bedeuteten einen neuen Bestwert für Spanien bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Zudem ist La Roja in der regulären Spielzeit seit 38 Spielen ungeschlagen.

Auch Cheftrainer Luis de la Fuente schrieb Geschichte: Mit 65 Jahren und 28 Tagen wurde er zum ältesten Trainer, der jemals die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gewann, und übertraf damit die bisherige Bestmarke von Vicente del Bosque.

Spaniens junge Generation sorgte ebenfalls weltweit für Aufsehen. Die 19-jährigen Lamine Yamal und Pau Cubarsí waren erst der vierte bzw. fünfte Teenager, die in einem Endspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ standen – und ihren Finaleinsatz mit dem Titel krönten. Zuvor gelang dies Pelé 1958 mit Brasilien (17 Jahre), Giuseppe Bergomi 1982 mit Italien (18 Jahre) und Kylian Mbappé 2018 mit Frankreich (19 Jahre). Mit jeweils acht Einsätzen stellten die beiden zudem einen neuen Rekord für die meisten Spiele bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vor Vollendung des 20. Lebensjahrs auf.

Ungeachtet der Niederlage demonstrierte Argentinien einmal mehr seine aussergewöhnliche Beständigkeit auf der grössten Bühne des Weltfussballs. Die Titelverteidiger waren bis zum Finale bei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ seit 13 Spielen in Folge ungeschlagen und fügten ihrer bereits beeindruckenden internationalen Erfolgsgeschichte weitere Kapitel hinzu.