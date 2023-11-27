Weltstars Shakira und Burna Boy mit Premiere von Dai Dai bei der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt

Shakira und Burna Boy werden bei der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt zum ersten Mal Dai Dai aufführen

Weitere Künstler: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla

Die ersten Töne bei einem Turnier, das Milliarden Menschen durch die beliebteste Sportart der Welt in den Bann ziehen wird

Während wir uns dem Anpfiff der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nähern, hat der Weltverband das Programm der am Donnerstag, dem 11. Juni, in Mexiko-Stadt stattfindenden Eröffnungsfeier um noch mehr Starpower erweitert: Shakira und Burna Boy werden den offiziellen WM-Song Dai Dai zur Unterstützung des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds aufführen. Der mit Spannung erwartete Auftritt wird auf ein unvergessliches Eröffnungsspiel einstimmen, das Fans aus aller Welt zu einem Fest des Fussballs, der Musik und Kultur zusammenbringt.

Die Eröffnungsfeier im Stadion von Mexiko-Stadt beginnt 90 Minuten vor dem Anpfiff. Wie bereits angekündigt, werden bei der Show einige der spannendsten Acts der internationalen Musikszene zu sehen sein, darunter Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira und Tyla, die alle den Sound des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zum Leben erwecken werden.

Die Fans im Stadion werden bei der Show eine aktive Rolle spielen und sollten frühzeitig eintreffen, da die Eröffnungsfeier bereits um 11:30 Uhr Ortszeit beginnt. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.

Mexiko ist Gastgeber des Eröffnungsspiels des Turniers und läutet dabei eine Reihe von insgesamt drei Eröffnungsfeiern ein, die im Anschluss in Kanada und den USA fortgesetzt wird, wobei weitere Künstler in den kommenden Tagen noch bestätigt werden.

Dai Dai ist der offizielle Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und kommt dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds zugute, über den bis Turnierende 100 Millionen USD aufgebracht werden sollen, um Kindern rund um die Welt den Zugang zu hochwertiger Bildung und zum Fussball zu ermöglichen. Shakira gehört auch zu den Headlinern der Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, das am Sonntag, dem 19. Juli, über die Bühne geht.

Solange der Vorrat reicht, sind Spieltickets und Hospitality-Pakete für das Turnier unter FIFA.com/de/tickets erhältlich. FIFA.com/de/tickets ist die offizielle und bevorzugte Quelle für Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Fans sollten regelmässig diese Website konsultieren, da dort laufend weitere Tickets zum Verkauf freigegeben werden. Teilnahmeberechtigten Ticketinhabern steht auf FIFA.com/de/tickets zudem der offizielle Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz zur Verfügung.